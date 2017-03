Le mime Marceau à l'honneur à Strasbourg, sa ville natale

Le Strasbourgeois Marcel Marceau est mis à l'honneur dans une exposition à l'Aubette jusqu'au 26 mars prochain. Les objets et les costumes du célèbre mime Marceau sont présentés aux habitants de Strasbourg, dix ans après sa mort.

Dix ans après la mort du Mime Marceau, Strasbourg rend hommage à son plus célèbre représentant avec une exposition "Le pouvoir du geste" à l'Aubette, place Kléber. Le Mime Marceau, de son vrai nom Marcel Mangel est né à Strasbourg le 22 mars 1923. Il était le mime et l'Alsacien le plus connu dans le monde entier.

Jean-Louis de Valmigère, président de la Fondation pour Strasbourg, partenaire de l'exposition estime que le mime Marceau "C'est le mime le plus connu de la planète, comme le mime est un langage universelle il est compris partout". Admiré de tous, modèle notamment pour le Moonwalk de Michael Jackson, ou encore David Bowie.

Strasbourg, une source d'inspiration

Strasbourg a été une source d'inspiration pour le mime Marceau selon Valérie Bochenek, la commissaire de l'exposition : "Le fait qu'il soit né à Strasbourg a influencé ses créations, c'est à la fois les valeurs d'humanisme de partage".

A l'intérieur de l'exposition, de nombreux témoignages de son art sont rassemblés. Il y a aussi beaucoup d'objets selon Valérie Bochenek : "Des photos, des objets insolites comme une boîte à musique, une broche, une médaille, des affiches".

L'entrée est gratuite et l'exposition dure jusqu'au 26 mars prochain à l'Aubette, place Kléber à Strasbourg.