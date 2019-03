Le ministre de la Culture à Cherbourg pour inaugurer la "villa Médicis du cirque"

Il y avait du monde pour accueillir le ministre de la Culture ce vendredi après-midi devant le bâtiment flambant neuf qui vient compléter la Brèche, le Pôle national des arts du cirque de Cherbourg. Les représentants de la région, du département, les parlementaires et bien sûr, les élus cherbourgeois, tous ravis de faire découvrir à Franck Riester, au pas de charge, les 1000 m2 de ce nouvel espace. A la fois, une lieu d'hébergement moderne, et un espace de création et de travail.

La nouvelle maison offre 15 chambres et de nombreux espaces de travail sur 1000 m2. © Radio France - Benoît Martin

"Beau, confortable et assez unique"

Sur 2 niveaux, le bâtiment propose 15 chambres, une salle d'échauffement, un studio de création numérique, une salle de visioconférence, des bureaux et des lieux de vie. "C'est un formidable équipement", estime une artiste en résidence. "Nous n'avons que quelques pas à faire pour aller nous reposer entre deux séances de création. Et en plus, c'est beau et confortable. C'est assez unique". Les élus locaux apprécient les compliments et insistent sur le caractère sinon unique, assez exceptionnel, de cet équipement qui vient conforter la place de choix de Cherbourg-en-Cotentin dans le monde de la création circassienne. "Nous souhaitons faire ici une "villa Médicis" du cirque", explique Yveline Rapeau, la directrice du lieu. Autrement dit, permettre aux différents artistes de se rencontrer, d'échanger, de travailler et créer ensemble, quelles que soient leurs spécialités.

Le ministre découvre le chapiteau historique de la Brèche. © Radio France - Benoît Martin

Un exemple pour d'autres villes

Au total, 2,9 millions d'euros ont été investis dans la construction de cette "maison des artistes", dont 900 000 euros apportés par les services de l'Etat. De l'argent bien utilisé pour le ministre de la Culture. "Cette réalisation rendue possible par le travail en commun des collectivités, de l'Etat, et du monde du cirque, c'est un exemple à suivre pour d'autres territoires, d'autres villes de taille moyenne. C'est la preuve qu'elles peuvent prétendre aussi à des équipements d'excellence au service des artistes", conclut Franck Riester avant de quitter les lieux.