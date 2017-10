Le Mir, l'un des plus grands voiliers au monde fait escale à Bordeaux jusqu'au 6 novembre

A partir de ce vendredi et jusqu'au 6 novembre, l'un des plus grands voiliers du monde, le Mir, fait escale à Bordeaux. Ce grand trois-mâts de 109 mètres de long sera ouvert au public. L'équipage fait visiter le bateau.

Il comporte 28 voiles carrées, il fait plus de 100 mètres de long, c'est l'un des plus grands trois-mâts carré au monde : le Mir fait escale à Bordeaux ce vendredi et jusqu'au 6 novembre.

L'immense voilier, deux fois plus grand que le Belem, sera visible sur le quai Louis XVIII au niveau des Quinconces. Ouvert au public, il sera possible de le visiter ce vendredi de 16h à 19h puis du 28 octobre au 5 novembre de 10h à 19h.

Des visites jusqu'au 6 novembre

Avant cela, le navire passera sur les eaux de la Garonne sous le pont Chaban Delmas vers midi ce vendredi. Le Mir est un bateau russe et son nom signifie "paix". Il a été construit entre 1987 et 1990 en Pologne pour l'URSS.

C'est l'un des voiliers les plus rapides au monde. Le Mir a remporté plusieurs courses de grands voiliers comme la Regatta Colombus en Floride en 1992 ou encore la Tall Ship's Race à Dublin en 1998. Il participera à celle de Bordeaux en juin 2018, la Tall Ships Regatta, à l'occasion de Bordeaux fête le vin.