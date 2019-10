Le mobilier de la villa de Danielle Thompson va être vendu aux enchères à St Tropez

Saint-Tropez, France

Installée sur les hauteurs de Saint-Tropez, la villa de Danielle Thompson, les Oliviers, est déjà vendue. Mais tout est encore en l'état : la bibliothèque en métal chromé de Michèle Morgan comme les fauteuils du désigner Pierre Paulin. Au total, la vente aux enchères prévue sur place ce samedi 5 octobre concerne 161 objets. Il est inutile de casser votre plan d'épargne logement pour vous offrir un petit bout du mobilier du réalisateur de la Grande Vadrouille. Il y en a pour tous les budgets. Trois coussins sont estimés à 50 euros alors qu'une sculpture nommée le Baiser pourrait être vendue 60 000 euros.

Treize ans après la disparition de Gérard Oury, sa fille jure qu'elle n'est plus attachée à ces objets et à ces meubles. "Ce qui me manque c'est mon père, confie-t-elle. Je ne pense pas en terme d'objets mais de moments. Je serai ravie d'être invitée un jour chez quelqu'un qui me dira : voila ton meuble !"

Le bureau du scénario de la Boum

Construite dans les années 70 par Gérard Oury, cette maison représente 50 ans de vie, de moments de travail intense, de grands bonheurs partagés en famille et de souvenirs ensoleillés. Sur un bureau à l'étage, Danielle Thompson a écrit les scénarios de nombreux films comme la Boum ou la Bûche. Cette table est à vendre. Tout comme le grand canapé où de grands noms du cinéma se sont assis.

Entrée libre aux Oliviers pendant 3 jours

Avant d'essayer d'acheter ces objets, il est sage de venir les voir de prés. La villa "Les Oliviers" est ouverte au public à partir de ce ce jeudi 3 octobre. "Ce sera ouvert à tout le monde, prévient Francis Briest, le commissaire priseur de la vente. Vous pourrez voir et toucher les objets. Nous serons là aussi pour renseigner. Et s'il y a de simples curieux parmi les visiteurs, ce n'est pas grave. Gérard Oury et Danielle Thompson font partie de notre coeur ! Ils nous ont tellement fait rire !"

Visite de la villa les Oliviers :

jeudi 3 octobre de 11h à 19h

vendredi 4 octobre de 11h à 19h

samedi 5 octobre de 10h à 12h

Vente aux enchères :

samedi 5 octobre à partir de 14h

Le catalogue des objets à vendre est à consulter sur le site d'Artcurial qui organise la vente aux enchères.