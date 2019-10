Le Moïse de Michel-Ange du musée des moulages de la fac Paul-Valery restauré

Le musée des moulages de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 vient d'achever une campagne de restauration d'une reproduction en plâtre du Moïse de Michel-Ange. Ce musée compte plus de 700 œuvres en plâtre de l'art antique et médiéval.

Montpellier, France

Connaissez vous le musée des moulages de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 ? Ce musée sert d'abord aux étudiants, mais est aussi accessible au public. Il expose des collections constituées au tournant des XIXe et XXe siècles pour l’enseignement de l’archéologie et de l’art antique et médiéval.

Il compte près de 11.000 œuvres, dont 719 tirages en plâtre, des moulages d'éléments de sculpture antique et médiévale, classés au titre des monuments historiques.

Une nouvelle campagne de restauration

Des campagnes de restauration sont effectuées tous les ans afin de garantir la conservation des œuvres. La dernière opération, organisée en septembre, a été centrée sur le moulage en plâtre de la statue de Moïse de Michel-Ange.

Le musée des moulages est installé sur le campus de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, route de Mende à Montpellier. Il est ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 12h (visites guidées sur réservation au tarif plein de 5€) et de 12h à 17h (visites libres au tarif plein de 3€). Renseignements au 04.67.14.54.86.