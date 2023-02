Le momie du Musée de Picardie fait son grand retour à Amiens

Après une année d'absence, les visiteurs du musée de Picardie à Amiens pourront de nouveau admirer la momie à partir de ce samedi 11 février 2023, suite à sa restauration au centre de recherche et de restauration des Musées de France à Versailles. Elle revient dépoussiérée, mise en valeur comme jamais auparavant et avec des informations inédites révélées sur son passé.

ⓘ Publicité

À lire aussi La momie du musée de Picardie part faire peau neuve à Versailles

Un véritable renouveau et des secrets révélés

Elle s'appelle Setjaimengaou et est l'incontournable du musée depuis 150 ans mais la momie va encore vous surprendre grâce à une mise en valeur inédite. Elle n'est plus allongée loin de ses cercueils comme avant mais elle forme un tout, disposé dans un ensemble de verre, une sorte de grande armoire par étages, pour mettre en valeur chacune de ses faces avec des jeux de miroir : du jamais vu qui permet de l'observer comme jamais auparavant.

Par ailleurs, pendant sa restauration, des analyses ont permis de découvrir plusieurs secrets, par exemple la momie était plus jeune que ce qui était pensé : elle est décédée vers 30 ans et non 40 ans. Elle était aussi plus petite en taille qu'envisagé, quant à ses yeux, ils sont en pierre et non en verre, ce qui veut qu'ils sont antiques et pas modernes.

Pour célébrer ce retour comme il se doit, le musée de Picardie organise enfin de nombreuses activités ce week-end, notamment pour les plus jeunes. Vous retrouvez le programme en cliquant sur ce lien .

*On ne parle pas de sarcophages du fait du matériel utilisé pour sa fabrication : le bois