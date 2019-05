Le monde de la BD à Villers-les-Nancy ce week-end

Villers-lès-Nancy, France

Dans les allées du centre Les Ecraignes, il y a un endroit où ça bouchonne, des lecteurs attendent leur tour pour faire dédicacer leur BD et quand on y regarde de plus près, on reconnait Batem, qui prend son temps pour dessiner l'un de ses personnages à une lectrice qui le lui a demandé. Batem apprécie manifestement l'exercice "J'ai la chance d'avoir un peu de monde et en plus je suis lent, je prends mon temps, mais j'entends bien que ça râle dans la queue surtout pour ceux qui sont à la fin mais quand arrive leur tour, ils se disent que ça valait peut être la peine d'attendre un peu ou pas, mais devrais je dire plutôt Houba ! En tout cas, moi j'ai toujours aimé ça et cela dès le départ, c'est à dire dès que Franquin m'a confié la Marsupilami à dessiner et que l'on a eu l'effet escompté, je me suis toujours senti un peu redevable, mais je n'ai pas trop à me forcer, j'adore rencontrer mes lecteurs".

Batem, le dessinateur du Marsupilami dédicace son album © Radio France - Mohand Chibani

J'aime aller à la rencontre des lecteurs

Un peu plus loin dans l'allée, un autre auteur, Marc Jakubowski, est en pleine discussion avec l'un de ses lecteurs. Le thème : Jules Verne dont il est un spécialiste "Je suis scénariste de bande dessinée, j'adopte en BD tous les romans de Jules Verne qui n'ont pas été adaptés. J'ai également écrit une biographie sur Jules Verne qui a été vendue dans 14 pays. Je suis libraire depuis 42 ans et je suis éditeur depuis 10 ans, donc _je connais un peu toutes les facettes du monde des livres et j'aime aller à la rencontre des lecteurs_, rien que ce mois, je vais faire 3 festivals".

Le festival c'est aussi des ateliers pour le public © Radio France - Mohand Chibani

On souhaite garder une taille raisonnable

Des rencontres des échanges, des ateliers pour petits et grands, c'est un peu tout ça à la fois le festival BD de Villers-les Nancy. L'événement dont c'est la 7ème édition prend de l'ampleur mais pas trop non plus explique sa présidente Suzanne Masini "_On souhaite garder une taille raisonnable_, et non pas entasser les auteurs dans un lieu confiné, le but c'est que tout le monde se sente bien en venant chez nous, d'ailleurs de plus en plus d'auteurs souhaitent revenir et ça c'est bon signe".

Le festival Villers BD se poursuit encore ce dimanche au centre Les Ecraignes et au château Mme de Graffigny de 10h à 18h.