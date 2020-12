Le monde de la culture manifeste à Valence : "l'homme a besoin de perspectives et c'est ce que nous proposons"

Syndicats et artistes au niveau national saisissent le Conseil d'Etat via un "référé - liberté" pour demander la réouverture des salles de spectacles. Elle aurait dû se faire le 15 décembre, elle a été repoussée au dernier moment parce que les chiffres de contamination au Covid-19 n'étaient pas bons. Le monde de la culture n'a pas de perspectives, si ce n'est le point d'étape qui sera fait par le gouvernement le 7 janvier sur les restrictions sanitaires.

"Pourquoi les lieux de culte sont-ils ouverts, pas ceux de culture?" demandent ces artistes qui manifestent à Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Les professionnels considèrent que la fermeture des lieux de culture est injuste, alors que les grandes surfaces, les lieux de culte sont autorisés à accueillir du public. Jean-Christophe dirige la compagnie Tout CouR installée à Saint-Péray : "on est à l'arrêt depuis des mois, et c'est un peu terrible, quand on voit les transports qui sont blindés, les lieux de cultes qui sont ouverts...peut-être qu'on va aller jouer dans une église, c'est peut-être la solution. On a décidé de faire des actions, un peu pirates. On a fait notamment un mariage il y a un mois au magasin Auchan de Guilherand-Granges. Cela nous a permis de retrouver un peu le public. On est intermittents, on est soutenus financièrement, mais ça sert à quoi ? quand on n'a rien à présenter et que le public n'est pas là?"

Quelle place pour la culture ?

Pour les artistes, les directeurs de salles, l'enjeu de la réouverture n'est pas que financier. C'est aussi donner sa pleine place à la culture dans la crise. C'est ce qu'explique Catherine Rossi-Batôt, directrice de Lux, scène nationale à Valence : "la question n'est pas financière. Nous sommes financés par de l'argent public et l'ensemble de nos tutelles continuent à nous aider. Mon inquiétude aujourd'hui, elle est sur l'état du monde, sur les inégalités qui se creusent, sur la pauvreté qui se développe, et donc sur la nécessité de se dire : quels sont les lieux sociaux qui peuvent rassembler tous les êtres pour se projeter vers demain ? La culture, avec l'éducation, me semble un espace essentiel. Sinon on va vers un monde où nous sommes réduits à un rôle de consommateurs. L'homme a besoin d'autre chose, de perspectives, et c'est ce que nous proposons."

En guise de résistance, mercredi soir à 17h30, le Lux de Valence diffuse sur sa vitrine le court-métrage "Charlot au music-hall" de Charlie Chaplin.