Le monde de la culture sous les fenêtres de François Bayrou à la mairie de Pau

"Culture en danger" C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes et les banderoles ce vendredi matin devant la mairie de Pau. Une centaine de manifestants s'est mobilisée pour soutenir le monde de la culture sous les fenêtres de l'hôtel de ville à l'appel de l'ESPO (Ensemble des Syndiqués Pyrénées Ouest Culture et Spectacle) et du CISPO (Collectif Intermittents et Précaires Sud Ouest).

Prolongation de l'année blanche d'intermittence

Théâtres, cinémas, salles de spectacle fermés, concerts et fêtes annulés ou reportés, les artistes et les intermittents sont inquiets pour leur avenir. Après le succès de la mobilisation de Tarbes le 19 janvier dernier, qui s'était soldée par l'envoi d'une lettre du maire à Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, les organisateurs souhaitent maintenant interpeller les élus Béarnais et notamment François Bayrou, maire de Pau et Haut-Commissaire au plan de relance.

"La plupart d'entre nous n'a pas pu obtenir les heures d'intermittence cette année. On ne sait pas si on pourra continuer à obtenir des droits à la fin de l'année, le 31 août 2021" explique Laurent musicien béarnais. À grand renfort de musique et de saynètes, ils ont réclamé la prolongation de l'année blanche pour l'intermittence, la création d'un fond d'intervention pour rémunérer les répétitions (qui se déroulent en ce moment et qui ne sont pas payées), le maintien des droits sociaux et la mise en place d'un grand plan de relance de la culture.

Une délégation doit rencontrer un conseiller municipal de la mairie de Pau ce vendredi à 17h30 pour exposer ces revendications.