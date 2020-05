Déconfinement : le monde du spectacle vivant en Drôme-Ardèche attend les annonces du président

Alors que le monde de la culture est particulièrement touché par les mesures de confinement prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron doit s'adresser ce mercredi aux artistes. Dans un message posté sur Twitter ce week-end, le président leur promet de les "accompagner", "de protéger les plus fragiles, de soutenir la création". Et en Drôme-Ardèche, ces annonces sont très attendues notamment par le spectacle vivant, par les compagnies de danse, de cirque, de théâtre.

Une année blanche pour les intermittents

La mesure qui doit venir en priorité, selon la directrice artistique de la compagnie drômoise Transe Express, Eléonore Guillemaud, "c'est de déclarer une année blanche pour l'intermittence". Cette compagnie, installée à Eurre, emploie une douzaine de salariés et fait habituellement travailler jusqu'à 150 intermittents du spectacle. Mais avec le confinement, tout est à l'arrêt. "On aurait dû tous partir en tournée... On devrait être à Liverpool en ce moment. Donc il faut que les intermittents ne soient pas dépendants des 507 heures qu'ils doivent faire par an, en attendant de créer et de jouer".

La violoncelliste ardéchoise Camille Thomas a également signé une tribune de musiciens classiques indépendants qui demandent le report de l'intermittence. Ils interpellent "le Président et le gouvernement sur leur survie engagée dans la crise traversée par le spectacle vivant".

La reprise de l'entraînement et des répétitions

L'autre urgence serait de reprendre les répétitions et l'entraînement, estime de son côté Alain Reynayd, le directeur de la Cascade, le Pôle nationale des arts du cirque à Bourg-Saint-Andéol. "Les arts de piste nécessitent vraiment une proximité, des entraînements réguliers..., explique-t-il. Donc je pense qu'il est urgent de pouvoir rouvrir les portes et de trouver dans quelles modalités les rouvrir. Puisque nous, c'est difficile de faire du cirque, des acrobaties sans se toucher."

"Notre priorité, c'est que La Cascade puisse le plus tôt possible être de nouveau ouverte aux artistes, puisque notre mission est de les accompagner dans l'élaboration de leur projet artistique, dans leur production, de leur offrir des espaces de travail pour créer, poursuit-il. Donc notre priorité serait de pouvoir de nouveau assumer cette mission, avant de retrouver le public, surement dans un second temps".

Le remplissage partiel des salles jugé "impossible financièrement"

Quant à la question de la réouverture des salles au public, c'est un remplissage partiel des places qui se profile à ce stade, mais l'option ne satisfait pas Abou Lagraa. "Je crois que les théâtres ne survivront pas à ça financièrement parlant, estime le chorégraphe de la compagnie La Baraka et le co-directeur de la Chapelle Sainte-Marie à Annonay. Si il n'y a que 350 ou 400 places vendues dans une salle de 1000 places, certains théâtres ne pourront pas à la fois payer le cachet des artistes et en même temps faire rentrer de l'argent. C'est impossible". Alain Reynaud, le directeur de la Cascade, a la même analyse : "Ca me semble très difficile de supporter le coût d'un chapiteau et de ne remplir qu'une place sur quatre."

"Que la culture ne soit pas la dernière à revenir sur le devant de la scène"

"Pour Transe Express, c'est une année entière qui est en train de s'écrouler. On espère juste que le spectacle vivant pourra renaître", demande maintenant Eleonore Guillemaud. Selon elle, il faudrait au moins une reprise presque normale en septembre pour sauver une partie de la saison. "C'est notre seul espoir, que tout redevienne possible dès la rentrée. On aurait des difficultés économiques mais si tout reprenait en spetembre, on pourrait peut-être surmonter cette demi-année avec le chômage partiel et l'aide aux intermittents."

"Ce qui compte, c'est que la culture ne soit pas la dernière à revenir sur le devant de la scène, estime Alain Reynaud. Il faut trouver des formules pour pouvoir retourner au travail et ne pas être seulement la profession qui a tout annulé mais être aussi celle qui refleurit et qui retisse un contact avec le public."

"J'attends du président de la République qu'il ait une vision pour la culture"

- Abou Lagraa

Et Abou Lagraa, lui, aimerait qu'Emmanuel Macron n'annonce pas que des mesures matérielles ou économique. "Ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il ait une vraie vision pour la culture. Qu'il dise comment donner des moyens, comment distribuer également les choses, comment être à l'écoute des artistes, de la production. Pour moi, il y a tout à repenser. Sinon, cette catastrophe planétaire n'aura pas servi à grand chose".