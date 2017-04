Le Mondial de foot de Montaigu, c'est jusqu'à lundi !

C'est LE rendez-vous foot du week end de Pâques dans notre région : le Mondial de Montaigu, en Vendée, qui voit s'affronter des clubs et des équipes nationales de moins de 16 ans. Le Mondial fête son quarante-cinquième anniversaire cette année et depuis ses débuts il a bien changé.

Depuis 1973, tous les week end de Pâques, le Mondial de foot de Montaigu rassemble de jeunes joueurs de moins de 16 ans en Vendée. Il y a une compétition pour les équipes nationales (France, Belgique, Danemark, Portugal, Angleterre, Etats-Unis, Mexique, Cameroun, Maroc, Chine, Japon et Brésil cette année) et une pour les clubs (FC Nantes, Olympique de Marseille, FC Metz, Angers SCO, Stade Rennais, West Bromich Albion, Southampton et une sélection vendéenne). L'édition 2017 commence ce mardi, avec notamment France-Cameroun à 19h et elle dure jusqu'au lundi 17 avril.

L'hébergement dans les salles du collège et une grande fête quand tous les jeunes étaient réunis à la cantine scolaire

Et en près d'un demi-siècle, le Mondial a bien changé. Michel Allemand, l’organisateur, se souvient. Il est de toutes les éditions depuis le départ. "En 1973, on avait un terrain avec deux buts qui n'était même pas un terrain de foot ! L'hébergement se faisait dans les classes du collège et quand tous les jeunes étaient rassemblés dans la cantine scolaire, c'est une grande fête ! Maintenant, ils dorment dans des hôtels trois et quatre étoiles".

Deschamps, Henry, Ronaldo et plus récemment Mbappé sont passés par Montaigu

Et, au fil des ans, le Mondial a vu passer quelques stars : Didier Deschamp, Marcel Desailly, Thierry Henry, Karim Benzema et, plus récemment, Kylian Mbappé, qui, à 18 ans, fait une saison éclatante avec Monaco, notamment en Ligue des Champions : "il y a trois ans, il est venu avec Monaco et c'est vrai qu'on a vu que c'était un bon joueur. Mais, comme Christiano Ronaldo qui est venu en 2001, de là à penser que ce sont des joueurs qui allaient éclater, non. Parce que des fois, au tournois, dans certaines équipes, on voit de très très bons joueurs qui ne font pas de carrière du tout. C'est après qu'on les découvre, ce sont certains facteurs qui font qu'ils réussissent et tant mieux pour eux".

Les matchs du Mondial ont lieu à Montaigu, mais aussi dans plusieurs autres communes de Vendée : Mouilleron-Le-Captif, Talmont-Saint-Hilaire, La-Chaize-Le-Vicomte, Boufféré... Le programme complet et ici.