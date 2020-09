Ariège : le Département surfe sur le succès de son Monopoly local

Le succès ne faiblit pas, au plus grand plaisir du service communication du conseil départemental d'Ariège. Le jeu de société Monopoly version local, édité en 2019, a été vendu à plus de 6 000 exemplaires en moins d'un an.

Le Monopoly, l'un des jeux les plus populaires au monde, existe dans de multiples déclinaisons. L'une d'elle représente l'Ariège et elle connait un vrai succès populaire dans le département. Le conseil départemental compte commander un quatrième tirage, moins d'un an après sa première commercialisation et plus de 6 000 jeux vendus.

40 cases dédiées à l'Ariège

Dans ce jeu de société, vous pouvez posséder la station Ax 3 domaines à la place de la gare Montparnasse, ou la commune de Tarascon-sur-Ariège au lieu d'une rue parisienne que vous ne connaissez que de nom.

"C'est une question d'image du territoire, explique Nicolas Hubert, directeur de communication au Département. On sait que l'Ariège souffre encore d'un certain manque de notoriété."

Ce qui a séduit le conseil départemental dans ce projet proposé par la société BM Service, qui édite le jeu, c'est de pouvoir visiter le département tout en s'amusant sur 40 cases. "Cette action nous permettait d'afficher les trésors l'Ariège dans des lieux inhabituels, décrit Nicolas Hubert. Un magasin de jeux, le salon de tout un chacun... et le jeu s'est multiplié chez les particuliers ou dans des gites qui reçoivent des touristes."

Les 40 cases du Monopoly Ariège - Conseil départemental d'Ariège

Le premier tirage écoulé en 3 semaines

Et comme tout lancement d'un jeu local, le Monopoly Ariégeois a eu du succès. 2 004 boites vendues en trois semaines pour le premier tirage fin 2019.

Le jeu a ensuite été de nouveau commandé à trois reprises par le Département face à une demande croissante. Le conseil départemental s'apprête à faire une quatrième commande. Chez BM Service, on a été étonné par le succès du Monopoly ariégeois : "On a été assez vite en rupture, il a été vendu la première fois juste avant Noël, ce qui a aidé."

"D'habitude les Monopoly version local c'est plutôt les villes, poursuit Laurent Caplat. Mais dans les départements du sud-ouest, on voit qu'il y a une forte identité départementale. On a donc développé des Monopoly en Lozère, en Haute-Loire, le Cantal... Et chaque année, on vend environ 5 000 exemplaires. Par rapport aux populations qu'il y a dans ces départements, ce sont des chiffres importants."

Le coût du jeu : 45 euros, soit une vingtaine d'euros en plus que le jeu classique.