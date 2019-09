Le Mont-Saint-Michel devient lieu de pèlerinage...musical

La 3e édition du festival Via Aeterna, festival de musique sacrée dans la baie du Mont-Saint-Michel se déroule du 26 septembre au 6 octobre 2019 avec des ensembles musicaux du monde entier qui viennent jouer dans un cadre exceptionnel

Mont Saint-Michel, France

Le Mont-Saint-Michel se transforme en lieu de pèlerinage musical pour une dizaine de jours pour ce festival Via Aeterna en forme de voyage initiatique, qui part de Granville pour se rapprocher petit à petit de l'abbaye de la Merveille.

Les 3 premiers jours du festival se déroulent dans 11 communes de la Manche -Avranches, Ardevon, Carolles, Genêts, Granville, La Lucerne d'Outremer, Mortain-Bocage, Pontorson, Saint-Pair-sur-Mer et deux nouvelles communes Coutances et Saint-Jean-le-Thomas- et le final se fait en apothéose dans l'écrin exceptionnel de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, pour une journée entière en musique dans l'église, le cloître ou encore la salle des chevaliers. L'abbaye sera d'ailleurs privatisée pour ce dernier jour du festival avec pas moins de 30 concerts en une journée consacrés à la Vierge Marie.

Deux grosses têtes d'affiches

Une soixantaine de concerts prévus en tout et 300 artistes attendus avec deux grosses têtes d'affiche cette année : la célèbre cantatrice américaine, Barbara Hendricks pour l'ouverture le 26 septembre avec un programme hommage à la paix , à Nelson Mandela et composé de musiques américaines. Un clin d’œil au 75e anniversaire du débarquement

Renaud Capuçon jouera avec des violons sur le modèle de ceux trouvés dans les camps de concetration - Simon Fowler

Même thématique pour l'autre tête d'affiche, le violoniste français Renaud Capuçon qui va jouer sur des violons rénovés, sur le modèle de ceux que l'on trouvait dans les camps de concentration.

En écho encore, un concert programmé du Quatuor pour la fin du temps quatuor d'Olivier Messiaen, une oeuvre écrite en détention en 1940.

Nombre de festivaliers en hausse

Autre clin d’œil à l'histoire : la présence pour l’ouverture du festival, de 400 parachutistes qui sauteront au dessus du Mont-Saint-Michel.

Lors de sa première édition, le festival avait accueilli 8 000 visiteurs. Ils étaient 10 000 l’an dernier. Les organisateurs en espèrent 15 000 cette année.