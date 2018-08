A 1.600 mètres d'altitude, la station du Mont Serein propose de nombreuses activités estivales et familiales. Située sur la face nord du mont Ventoux, la station dispose également de restaurants et de lieux d'hébergement. En ces périodes de fortes chaleurs, la ruée vers le frais se fait sentir.

Promenades en poney pour les plus petits, à cheval pour les plus expérimentés, trottinettes tout-terrain électriques pour les grands, deval-kart pour les casse-cous, châteaux gonflables et accro-branche pour les téméraires en culotte courte bref chacun peut y trouver son compte, y compris les parents pour qui un petit parc de repos a même été prévu... au frais. La station du Mont Serein ne désemplit pas depuis la montée des températures. Près d'un millier de personnes en profite chaque jour et une dizaine d'employés en tee-shirt facilement reconnaissable veille à la bonne marche de ce petit cirque montagnard.

La station du Mont Serein dispose d'une caisse centrale située au pied des pistes où l'on skie l'hiver. On peut y acheter des billets à l'unité mais aussi des "pass" valables plusieurs jours. Une balade en trottinette électrique coûte par exemple 19 euros pour parcourir le circuit de cinq kilomètres en une demie-heure, équipement de sécurité fourni.

Reportage Jean-Pierre Burlet :

Ces activités sont ouvertes tous les jours à partir de 14h à 18h sans réservation. Le dimanche, tout cela fonctionne de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h.