Le Montélimar Agglo Festival s'installe en centre ville dans le parc du château

Le Montélimar Agglo Festival change de formule ; il aura lieu en plein centre ville cette année. Les concerts auront lieu dans le parc du château de Montélimar, et non plus au stade Tropenas, en périphérie. L'objectif : "lui redonner une âme" sourit le maire Julien Cornillet, et surtout animer le centre ville.

Il n'y avait pas d'effet direct. Les gens allaient au stade et repartaient. C'est quand même dommage ! Pourquoi ne pas essayer de remettre de l'animation dans notre centre ville ? - le maire Julien Cornillet

"Les spectateurs pourront se garer au quartier Saint-Martin, et pourront remonter par le tour de ville ou par les ruelles jusqu'au château. Ils vont pouvoir aller chez nos commerçants, manger dans nos restaurants et boire un verre sur nos allées provençales" s'enthousiaste le maire Julien Cornillet. Les têtes d'affiche cette année : Kendji Girac le 30 juin, Eddy de Pretto le 1er juillet et Melody Gardot le 4 juillet. Les billets varieront d'un peu moins de 40 euros, à un peu plus de 50 euros. Un concert surprise gratuit aura lieu le samedi soir, le 2 juillet.

2 500 places maximum désormais, contre les 6 000 que compte le stade Tropenas. Ce n'est pas un problème pour l'élu, qui rappelle que le stade n'était pas rempli à chaque concert, loin de là. En moyenne, le festival attire en moyenne 2 000 spectateurs par jour de festival. "La scène sera au fond du parc, il y aura un gradin, et le reste sera assis/debout" détaille Daniel Maggi, l'organisateur.

Un "village" sera mis en place dans le parc du château, avec des animations et de la restauration. Daniel Maggi promet même un petit marché nocturne, et un magicien.