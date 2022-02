Le monument aux morts de Tournon-sur-Rhône classé monument historique

La fresque du sculpteur Antoine Sartorio mesure plus de 11 mètres de haut et se situe au pied du chateau de Tournon. Il faut se placer dans le petit square de l'autre côté de la route pour l'apprécier dans toute la splendeur de son style Art-Déco

Le monument aux morts de Tournon-sur-Rhône a été classé monument historique par le Ministère de la Culture en toute fin d'année 2021. La ville en avait fait la demande en 2018 après les commémorations du centenaire de la grande guerre. Il faut dire qu'à Tournon il ne s'agit pas d'une classique colonne ou obélisque sur une placette, mais bien d'un bas relief monumental. Une véritable œuvre d'art sculptée par l' artiste très en vogue dans les années 20 Antoine Sartorio. Il a choisi de sculpter le symbole de la victoire dans la Grèce antique : une silhouette de femme avec des ailes, tenant dans chaque main une couronne de lauriers comme pour saluer la mémoire des soldats morts au combat.

Pour mieux observer l'œuvre dans toute sa hauteur, il faut s'installer sur la petite placette spécialement créée en face de l'autre coté de la route. - Mairie de Tournon

Antoine Sartorio a lui même été au front pendant deux ans entre 1914 et 1916. Sculptée dans les années 20 elle est dans un style très Art-Déco. Elle avait été financé par une souscription populaire et avait couté la somme importante de 35 mille francs de l'époque. Sculpter ce bas relief monumental n'a pas été une mince affaire au pied du château qui était une prison au moment de la réalisation l'œuvre.

Le monument aux morts de Tournon lors de sa réalisation dans les années 20, par le sculpteur très en vogue à l'époque, Antoine Sartorio. - Archive fournie par la mairie de Tournon

Ce monument est désormais considéré pour ce qu'il est "à savoir une véritable œuvre d'art qu'il faut protéger" précise la responsable du service patrimoine culture et tourisme de Tournon Christine Florentie. Ce classement au titre des monuments historiques permettra un suivi encore plus régulier pour l'entretien du bas relief monumental. Il est situé le long de la route et du fleuve et l'un des risques est la pollution assure la responsable du patrimoine tournonais. Mais cela va aussi permettre à la ville ardéchoise d'obtenir "un label, un logo monument historique" et donc de le surveiller et le conserver encore mieux. Le sculpteur Antoine Sartorio a d'ailleurs réalisé d'autres œuvres dans Tournon qui pourront également être mises en valeur. Ce sculpteur a par ailleurs sculpté de nombreuses œuvres dans le sud de la France comme des bas reliefs sur la façade de l'Opéra de Marseille, au Palais de la méditerranée à Nice ou encore au Palais de Chaillot à Paris.

A noter que ce sont en tout neuf monuments aux morts qui ont été classés monuments historiques en Auvergne-Rhône-Alpes à la fin décembre 2021.