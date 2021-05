Avec la fin des restrictions de déplacement à plus de 10 kilomètres, les Français ont des envies de voyage. Sur la plateforme de réservation de logements Airbnb, le Morbihan est l'une des destinations les plus prisées.

Le Morbihan parmi les destinations les plus recherchées sur Airbnb pour le mois de mai

Les restrictions de déplacement au-delà de 10 kilomètres n'ont plus court depuis ce lundi 3 mai. Dans les quatre jours qui ont suivi cette annonce du Premier ministre, les recherches pour des destinations de vacances sur la plateforme Airbnb ont bondi de 25%. Et parmi elles, le Morbihan figure en très bonne place. Il arrive dans le top 10 des départements les plus recherchés par les voyageurs pour le mois de mai, aux côtés de la Vendée, de la Charente-Maritime, de la Gironde, du Var ou du Vaucluse.

Selon le site de réservations de logements, la majorité des voyageurs cherchent à planifier leurs séjours pour les mois de mai et de juillet. La tendance est également au grand air : 40% des recherches pour des séjours en mai concernent des destinations rurales.