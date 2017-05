Le Morvan, région pilote pour les parcours de loisirs adapté aux personnes en situation de handicap

Le parc Régional du Morvan a mis en place le dispositif "Morvan Pour Tous". Plusieurs activités de loisirs comme l’escalade, la randonnée ou encore la descente VTT ont été aménagées pour être accessible à tous.

Il s'agit d’activités adaptées pour des déficients visuels par exemple ou des personnes en fauteuil roulants. Le sentier de l’Etang Taureau, à côté de la maison du parc à Saint-Brisson dans la Nièvre par exemple, propose un circuit de deux kilomètres accessible à tous et en autonomie complète pour les personnes déficientes visuelles. Un site d’escalade sensorielle a été aménagé pour des personnes déficientes visuelles : Des bracelets disponibles à la Maison du Tourisme à Saint-Brisson, permettent la détection sonore des prises lors de l’approche. A quelques kilomètres, une piste de descente dans les bois du Breuil est accessible en Fauteuil Tout Terrain.

Des aménagements adaptés qui permettent aux personnes en situation de handicap, de renouer avec des activités de loisirs.

Alain Millot chargé des activités de pleine nature au Parc Régional du Morvan : «On est parti du principe que si le territoire est capable d’accueillir des personnes valides il doit aussi permettre à des personnes handicapées de pratiquer ces mêmes loisirs. On a essayé de rendre l’ensemble du territoire Morvan accessible à tous, quelque soit son handicap. Il ne s’agissait pas de faire un endroit spécifique pour les handicapés mais au contraire d’aménager des sites pour valides pour qu’ils puissent être adaptés à des personnes déficientes visuelles par exemple ou à mobilité réduite ou en fauteuil.».

Ainsi le parc a acquis un pool de matériel notamment des fauteuils tout terrain et aménagé des sites.

Une véritable aubaine pour Cathy Hédieu, hémiplégique en fauteuil, venue spécialement de Dijon pour effectuer une descente en pleine nature : «Déjà cela nous permet d’aller dans la nature car lorsque l’on a comme moi un fauteuil roulant manuel ce n’est pas possible, vous ne pouvez pas rouler dans les chemins et encore moins dans des sentiers en forêt. Ici, il y a un terrain aménagé et aussi des véhicules comme le fauteuil tout terrain. Ce matériel coute très cher et personnellement je ne pourrais pas l’acheter donc avoir à disposition ici ces fauteuils c’est extraordinaire, cela nous permet de profiter pleinement de ces activités et ça c’est du bonheur surtout dans le parc du Morvan qui reste naturel, sauvage. Et puis cela nous permet aussi de faire des activités avec des gens valides, des sorties comme tout le monde »

La descente du Breuil en Fauteuil Tout Terrain - Alain Millot- Parc du Morvan

Être au milieu de la forêt, sentir les odeurs, voir les fleurs avoir des sensations, c’est un vrai bonheur : Cathy

Pour cette descente, Cathy est accompagnée d’une de ses amies, Aleth en VTT « cela faisait longtemps que nous voulions faire une activité de pleine nature ensemble, et cette piste de descente adaptée pour fauteuil est vraiment une opportunité. Je suis ravie de partager ce moment avec Cathy »

Et tout le long de la descente, les sensations sont là, un mélange de joie, de stress et d’excitation. Cathy négocie chaque passage. Il faut anticiper les passages techniques comme les dévers, les gros rochers ou les ornières mais à l’arrivée Cathy affiche un sourire rayonnant : « C’est génial, la première descente j’étais un peu sur la retenue dans certains passages mais ensuite j’ai réussi à me lâcher un peu, c’est que du bonheur, nickel »

Un dispositif pilote qui a été repris ensuite dans plusieurs autres lieux du massif central

Un atout important pour faire venir un autre public dans la région puisque en France, selon l’INSEE, on dénombre plus de 12 millions de personnes en situation de handicap dont un million et demi sont atteints d’une déficience visuelle et 850 000 ont une mobilité réduite

L’an dernier, une famille dont un membre était en fauteuil roulant après un accident de voiture, est venue spécialement de Toulouse passer ses vacances dans le Morvan car elle savait qu’il y avait des parcours adaptés. -- Alain Millot en charge des activités de pleine nature au Parc du Morvan

Le reportage au Breuil d'Isabelle Rose Copier

L’ensemble de tous ces aménagements dans le Morvan ont couté plus d’un million d’euros. Et si le Morvan a été précurseur, aujourd'hui six autres territoires du massif central ont développé des projets similaires.

Pour plus de renseignements sur les services et sites accessibles rendez-vous sur le site Parc du Morvan