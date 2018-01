Bénesse-lès-Dax, France

Les Landes ne manquent pas de moulins à eau, mais nous avons très peu de moulins à vent dans le département. Alors l'occasion de rénover les ruines en plutôt bon état du moulin à vent de Bénesse-les-Dax était trop belle pour la fondation du patrimoine à Paris. L'organisme n'a pas hésité bien longtemps avant de lancer une souscription et de signer un chèque de 85.000 euros à l'association Les Ailes Bénessoises qui tente, depuis 2015, de refaire à l'identique ce moulin de 1750. Mieux encore, Sébastien Bacheré, le président de l'association veut faire revivre le site avec un meunier à temps plein qui accueillerait le touriste de la France entière.

Le moulin, le four et un musée

« Tout petit déjà avec notre institutrice on venait sur le site du moulin faire des herbiers, se souvient Sébastien Bacheré, Bénessois de souche. Et depuis toujours les anciens nous disent qu’ils aimeraient revoir tourner le moulin alors avec une dizaine d’habitants on a monté l’association et on s’attèle à faire revivre le moulin. » L’idée est donc de reconstruire le bâtiment à l’identique, photos à l’appui, avec ce belvédère si particulier au moulin de Bénesse : « on ne sait pas pourquoi mais c’est l’unique moulin en France qui a un belvédère et c’est vrai que depuis le site, qui culmine à 97 mètres d’altitude on aperçoit une bonne partie de la région puisqu’on voit des Pyrénées jusqu’à l’océan. »

Sébastien Bacheré : "Les anciens nous village voulaient qu'on rénove le moulin." Copier

Mais l’association ne veut pas seulement rénover le moulin de Bénesse-les-Dax. Une fois les deux meules, signe d’une très forte activité, et les ailes en place, il faudra faire vivre le moulin. « Un moulin qui ne tourne pas s’use très vite et retombe dans l’oubli, explique ainsi Sébastien Bachéré. Il fallait donc monter un projet économique autour du moulin pour le maintenir en bon état. On voudrait donc créer un lieu touristique pour attirer et garder le touriste au moins une demie journée et permettre au moulin de fonctionner régulièrement. »

Sébastien Bacheré : "Un moulin qui ne tourne pas retombe dans l'oubli." Copier

Participer à la rénovation du moulin

Ce projet de rénovation et de site touristique s’élève à 550.000 euros. L'association est aidée par l'Europe (100.000€), l'Etat (138.000€), la région (16.000€), le département (103.000€), la commune et la fondation du patrimoine mais sachez que vous pouvez aussi donner via la collecte de la fondation du patrimoine.