Le moulin à vent de Berre-les-Alpes prochainement restauré grâce au Loto du patrimoine

Berre-les-Alpes, France

Parmi les 121 projets retenus par la Mission Stéphane Bern et le ministère de la culture, c'est le seul des Alpes-Maritimes : la restauration du moulin à vent de Berre-les-Alpes. C'est l’espoir de voir un jour renaître le dernier moulin à vent des Alpes Maritimes. Les sommes récoltées pour ce tirage spécial, prévu le 14 juillet, permettront de réhabiliter le moulin qui fait partie du paysage de Berre-les-Alpes depuis le Moyen-Âge.

L'occasion d'attirer des visiteurs à Berre-les-Alpes

La commune a acquis les vestiges du moulin en 2014 avec la volonté de le réhabiliter, mais n'a pas les moyens nécessaires. L’association "les Ailes de Berre-les-Alpes" a monté un projet de restauration des ailes et des mécanismes. Une souscription a donc été lancée par la Fondation du patrimoine en septembre 2018, puis la fondation a soumis le projet à la Mission Bern.

Le comité de sélection de la Mission présidé par Stéphane Bern, associant la Fondation du Patrimoine, le ministère de la Culture et la Française des Jeux, a retenu ce projet patrimonial mais aussi pédagogique, c'est une excellente nouvelle pour Maurice Lavagna, maire de Berre- les- Alpes: "c'est une fierté car c'est notre histoire, notre passé ce moulin, on va le réhabiliter pour qu'il produise de la farine comme à l'époque et on espère alors attirer des touristes à Berre-les-Alpes".

Grâce aux dons récoltés, l'association "Les Ailes de Berre-les-Alpes", en charge de la réhabilitation du Moulin, espère commencer les travaux à l'automne, précise sa présidente, Catherine Righes : " on le rénovera avec son mécanisme à ailes et à meules, avec des matériaux de l'époque. Il faut le rehausser, reprendre les joints et la charpente". Ce concours exceptionnel apporté par une partie des recettes du Loto du patrimoine va donc accélérer le processus de restauration.