Le moulin de Domfront-en-Champagne ouvre ses portes au public ce week-end

Le moulin de la Cochetière repose sur une île : il est encerclé par un ruisseau. Pour la première fois depuis presque quarante ans il accueille du public c'est à l'occasion de la journée des moulins et rivières de la Sarthe. L'association a mis en ligne une carte pour situer les huit moulins en Sarthe qui ouvrent leurs portes aux visiteurs ce samedi 24 et dimanche 25 juin.

Il faut passer sur un petit pont pour rejoindre le moulin. La bâtisse ne produit plus de farine depuis que le meunier a pris sa retraite en 1985. "L'eau tombe d'une hauteur de quatre mètres et son poids faisait tourner la roue", décrit Alain, le père de la propriétaire des lieux qui joue le guide pour les visiteurs. La roue en bois située à l'extérieure a presque complètement disparue car elle a pourri avec le temps.

Une grande partie de la roue à l'extérieur a été détruite par la moisissure. © Radio France - Lucie Amadieu

Mais à l'intérieur, les meules et les mécanismes sont toujours là. "Tout est resté en état, on a juste passé un coup de balai", sourit le guide improvisé. "Ah ça c'est sûr !" certifie Évelyne, c'est l'arrière-nièce du meunier. Elle remet les pieds ici pour la première fois en une dizaine d'années alors, c'est avec les larmes aux yeux, qu'elle se rappelle ses souvenirs d'enfance. "J'ai 57 ans et ça fait 57 ans que je connais le moulin. On venait quand la roue tournait pour récupérer la farine et avec mon cousin on se jetait de la farine dessus."

Des échanges pour découvrir son moulin

Ses anecdotes d'enfance servent aux nouveaux propriétaires pour retracer l'histoire de leur bien. "Ce que je veux proposer à Évelyne c'est de se rencontrer pour pouvoir écrire ses souvenirs sur un cahier. On essayera de partager ces moments avec les visiteurs", propose Loraine Adet, la propriétaire. "Peut-être qu'un jour on montera une pièce de théâtre par rapport à la vie du moulin", propose son mari Jean-Baptiste.

Le couple restaure les bâtiments adjacents où il vit. © Radio France - Lucie Amadieu

Le couple originaire de Sarthe et de Normandie compte sur ses visites pour en apprendre aussi sur leur moulin. "On a des gens qui peuvent nous dire où on montait les sacs, c'est précieux d'un point de vue de la restauration", explique Jean-Baptiste Adet. Ces parents d'un petit garçon d'un an et demi vont poursuivre les travaux dans leur maison située juste à côté du moulin. À terme, ils ont pour projet de remettre en fonction le moulin afin de produire de la farine à nouveau.

Le moulin est ouvert gratuitement aux visiteurs ce dimanche 25 juin de 10 heures à 18 heures. Un marché de producteurs locaux et une exposition photos sont aussi à découvrir.