Le moulin de Juffet va retrouver ses ailes grâce au Super Loto du patrimoine

Montbazin, France

Pour la nouvelle édition du Super Loto du Patrimoine, la Française des Jeux (FDJ) a choisi la fête nationale du 14 juillet, comme date du tirage spécialement dédié au sauvetage des biens historiques en péril. Une cagnotte de 13 millions d'euros est mise en jeu pour l'occasion. Une partie de la somme récoltée permettra de restaurer 121 monuments sélectionnés dont 2 dans l'Hérault : le Fort Brescou au large du Cap d'Agde et le moulin de Juffet à Montbazin.

Un moulin à vent vieux de 500 ans

Lorsque vous passez devant, vous n'imaginez pas un moulin. Le toit et les ailes ont disparu depuis longtemps, l'édifice ressemble plutôt à un pigeonnier. C'est pourtant bien de la farine que l'on fabriquait ici a partir du 15eme siècle. Le moulin de Juffet appartenait aux Évêques de Maguelone, il a cessé de fonctionné en 1850.

A Montbazin il y en avait quatre, trois moulins à eau et celui ci à vent, un peu spécial :"il y a _un escalier en pierre à l'intérieur ce qui est rare__, il a un diamètre plus important (5 mètres) que les autres moulins de la région et sa base n'est pas enterrée ce qui lui donne une majesté plus importante"_explique Philippe Gaffiéro président de l'association Forum chargée de la valorisation du patrimoine historique du village.

Le loto du patrimoine c’était une bouteille a la mer, les adhérents de l'association n'y croyaient pas. Le fait d 'être retenus les enchante. Pour refaire le toit, les ailes de 16 mètres d'envergure et tout le mécanisme a l’intérieur il faut environ 250 000 euros. Le Loto ne suffira peut être pas c'est pourquoi l'association s'apprête à lancer une souscription auprès du grand public.

Mon rêve c'est de voir un jour les ailes tourner pour faire de la farine, Pierre le propriétaire du moulin

Sébastien Garnier s'est rendu au chevet du moulin de Juffet Copier

Le Super Loto du patrimoine

Chaque grille est vendue au prix de 3 euros. Sur chaque mise, 75 centimes iront à la fondation du patrimoine, 38 centimes à la FDJ et aux détaillants, 22 centimes payeront les taxes et 1,65 euro serviront à payer les gagnants.

Le tirage sera diffusé sur TF1 vers 19h50 et sera exceptionnellement co-animé par Stéphane Bern et Jean-Pierre Foucault

Le président de Forum et le propriétaire à l'intérieur du moulin © Radio France - Sébastien Garnier

L'escalier en pierre pour accéder au deuxième étage du moulin © Radio France - Sébastien Garnier

Le moulin de Juffet vu de l'extérieur © Radio France - Sébastien Garnier