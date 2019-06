Le moulin de la Petite Bavouze à Ménil retenu pour le Loto du Patrimoine : "une fierté" pour son propriétaire

Plus d'une centaine de monuments ont été retenus pour l'édition 2019 du Loto du Patrimoine. En Mayenne, le moulin de la Petite Bavouze est sélectionné.

Ménil, France

Le moulin de la Petite Bavouze à Ménil a été sélectionné pour le Loto du Patrimoine. Il fait partie des 121 monuments retenus pour cette édition.

La sélection a été dévoilée ce mardi par le ministre de la Culture et par l'animateur Stéphane Bern. Le moulin de la Petite Bavouze est située en amont de la Mayenne à Ménil. Plusieurs centaines de milliers d'euros sont nécessaires pour sa réhabilitation souligne le propriétaire du bâtiment, Yves Maurice : "c'est un moment qu'on attendait depuis très longtemps. C'est un bien qui appartient à ma famille depuis le début du 19ème siècle. Le dernier meunier c'est mon frère qui a mis un terme à son activité en 1999. Le moulin est encore doté de tous ses mécanismes mais le bâtiment se dégrade rapidement. C'est vraiment une opportunité pour nous. Le Loto du Patrimoine permettra l'effet levier pour entamer les travaux nécessaires. C'est vraiment un bien emblématique chez nous et il fait partie du patrimoine fluvial et industriel de la vallée de la Mayenne".

Parmi les critères de choix pour financer la restauration d'un monument, par le biais du Loto du Patrimoine, il y a l’urgence, la situation de péril du site, la maturité du projet ou encore son impact économique sur le territoire. Il y a en général un site par département, avec toutes les typologies représentées (patrimoine historique, industriel, ou religieux).

Le tirage spécial destiné à financer la restauration de ces monuments aura lieu le 14 juillet. La Française des Jeux lancera par ailleurs en septembre deux jeux à gratter, un à 15 euros et un autre au prix plus abordable de 3 euros.