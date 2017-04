Le moulin de Venet veut récupérer son droit d'eau

Dans le pays de Valençay, à Bagneux, Jean Favereau, propriétaire d'un moulin se bat pour obtenir le droit de le remettre en fonctionnement.

C'est un coin de verdure où coule une rivière. Ce dormeur du Val, lové au creux d'un bois, est au repos forcé. Le Moulin de Venet, sur la commune de Bagneux, attend depuis une quinzaine d'années qu'on lui rende son droit d'eau.

"Il y a une villa gallo-romaine dans le champ, juste là. On pense qu'à l'époque, il y avait déjà un moulin, raconte Jean Favereau, le propriétaire. On en trouve aussi une évocation dans des archives de 1370... Mais il est dans ma famille depuis 1910."

Au rez-de-chaussée, les mécanismes patientent, un peu grippés. A l'étage, les meules prennent la poussière. "Mon oncle a été le dernier meunier ici. Les derniers sacs de farine sont sortis vers 1940... On y faisait un peu d'électricité aussi..."

Affaire jugée par le tribunal administratif de Limoges

Jean Favereau entretient seul son bief et son moulin. "J'ai refait entièrement le bief moi-même. 500 mètres de mur. Ça m'a pris plusieurs années. J'ai aussi fait faire à mes frais une étude environnementale, c'est obligatoire avant de demander un droit d'eau. Ça m'a coûté près de 4.000 euros".

Le moulin a broyé du grain jusqu'au début des années 1940 © Radio France - Gaëlle Fontenit

Mais à l'issue de l'étude, sa demande est rejetée. Il a donc porté l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges. S'il a gagné en première instance, il a été débouté en appel.

"C'est la politique actuellement du ministère de l'Environnement qui veut supprimer tous les barrages des moulins pour soi-disant que les poissons remontent les cours d'eau, s'énerve Jean-Luc Stiver, président de l'Association Hier en Pays de Bazelle. Avant, ici, sur 10 kilomètres, il y avait 10 moulins et il y avait du poisson. En plus, Monsieur Favereau est d'accord pour faire une passe à poissons. Cette décision est donc injuste et illogique"

"Au nom de la sauvegarde du petit patrimoine !" - Jean-Luc Stiver

L'Association, qui soutient Jean Favereau, veut désormais faire appel au préfet et envisage de porter l'affaire devant le ministère de l'Environnement.

Le propriétaire du Moulin de Venet voudrait l'ouvrir au public © Radio France - Gaëlle Fontenit

"Mon objectif, ce serait d'ouvrir ce lieu au public. Pour des randonnées ou pour des écoles par exemple. Bien sûr, ce serait gratuit. J'ai fait des devis pour faire refaire la roue et pour tout remettre en état..." détaille Jean Favereau.

"On veut montrer ce petit patrimoine qui doit rester, ajoute, déterminé Jean-Luc Stiver. On parle du patrimoine environnemental mais le petit patrimoine bâti est aussi important à conserver..."