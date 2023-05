Le Moulin Rouge annonce "l'arrêt définitif" et immédiat de son numéro avec les serpents

Il n'y aura plus de numéro avec des serpents au Moulin Rouge. La direction du cabaret annonce dans un communiqué "l'arrêt définitif du numéro avec les serpents dès ce jour, mardi 9 mai 2023, et anticipe ainsi son engagement".

ⓘ Publicité

"Un business sur le dos des animaux"

Dans ce spectacle quotidien du cabaret, une danseuse plongeait dans un bassin transparent où elle manipulait de grands pythons.

Le Moulin Rouge était pressé par des associations de défense des animaux de cesser d'utiliser des serpents d'espèces protégées dans un numéro . Dans ce spectacle quotidien du cabaret, une danseuse plongeait dans un bassin transparent où elle manipulait de grands pythons. Vendredi, la direction indiquait à nos confrères du Parisien que "la présentation des animaux sur scène serait arrêtée dès 2024".

Cette décision intervient à la veille d'une nouvelle manifestation prévue par Paris Animaux Zoopolis (PAZ) devant le cabaret. Cette association de protection animale entendait y dénoncer un "business sur le dos des animaux" et envisageait "de déposer plainte pour maltraitance animale".

"Une avancée historique"

"C'est une avancée historique, le Moulin Rouge est un cabaret très connu des soirées parisiennes", a réagi Amandine Sanvisens, la cofondatrice de PAZ, pour qui cette annonce "va dans le bon sens du recul de la captivité animale en France".

"Nous n'allons pas féliciter l'établissement de simplement se conformer à la loi après l'avoir bafouée pendant 17 mois", a pour sa part commenté Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, assurant que la fondation a "alerté le ministère de l'Ecologie il y a plus d'un an".

Les deux espèces de pythons utilisées étaient "des espèces protégées", qui plus est "terrestres" et non aquatiques, avait déploré début mars la mairie de Paris, elle-même pressée par PAZ à ce sujet, en demandant à l'établissement de "ne plus utiliser d'animaux sauvages" dans ses spectacles.

En réponse, le Moulin Rouge avait promis de cesser ce numéro après "un préavis raisonnable" pour "les artistes et prestataires impliqués".