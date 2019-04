Le mouvement Libertat ! lance sa campagne de promotion de la langue béarnaise

Le mouvement de la gauche révolutionnaire Libertat ! lance ce samedi à Pau sa campagne "Oc Pertot". Ils veulent pouvoir s'adresser aux agents des administrations publiques en occitan et demandent des moyens supplémentaires pour l'enseignement du béarnais à l'école.

Pau, France

"Oc pertot !", L'occitan partout. C'est l'ambition du mouvement Libertat ! depuis plus de 20 ans. Les militants ont présenté leur campagne de promotion de la langue régionale dans leurs bureaux de la Tour du Bourreau (Tor deu Borreu), dans le quartier du Hédas à Pau. Elle commence par un rassemblement sur la place Clemenceau, à Pau, ce samedi à 15h. Militants, occitanophones ou curieux pourront ensuite débattre à 17h au Hédas pour "construire un mouvement fort autour de la culture et la langue occitanes, et élaborer un calendrier d'actions".

Officialité de la langue occitane

La liste des revendications est longue : la possibilité de s'adresser en occitan aux agents de l'administration, de recevoir un enseignement en patois dans tous les cursus publics ou privés d'Occitanie, l'enseignement de l'histoire occitane, la création de quotas d'articles de presse écrite et de chansons en langues régionales dans les journaux et radios du territoire, d'une télévision publique en occitan, la double signalisation français-occitan dans les villes et villages, ou encore l'abrogation de l'article 2 de la Constitution, qui décrète que le français est la seule langue officielle de la République.

Patrici Cestau, Baptiste Maffrand et Audric Armand Mège ont présenté les revendications de leur campagne Oc Pertot à la presse locale. © Radio France - Manon Claverie

Les militants regrettent la politique d'Emmanuel Macron, qui "conforte [leurs] convictions qu'il faudra lutter et installer un rapport de force avec l'État français", lance Patrici Cestau, un des membres des l'association. À commencer par la loi sur l'école de la confiance du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, qui prévoit des coupes budgétaires avec "pour conséquence directe la fermeture des cours d'occitan dans vingt-deux lycées" et diminue le coefficient de l'option Occitan pour le bac.

"L'occitan, langue officielle". Sur les murs de la Tor deu Borreu, des messages à l'effigie de la langue occitane. © Radio France - Manon Claverie

Sept français sur dix favorables à la reconnaissance officielle

Pourtant, à en croire Audric Armand Mège, l'engouement autour de la langue occitane monte. "Nous constatons que la demande d'inscriptions en calandretas [écoles où l'enseignement se fait en béarnais] est plus forte que leur possibilité d'accueil." D'après un sondage réalisé par l'Ifop en 2015, sept français sur dix sont favorables à la reconnaissance officielle des langues régionales.

Les membres de Libertat ! insistent : "il n'est pas question d'imposer le béarnais à qui que ce soit ! Nous souhaitons simplement permettre à tous d'avoir le droit de le parler en forçant les pouvoirs publics à prendre des mesures en ce sens".