Le MSB battu à domicile contre les espagnols de Murcie (80-71)

Le Mans, France

Une nouvelle défait pour le Mans Sarthe Basket en Champions League : face à Murcie, leader de leur groupe, les basketteurs manceaux ont tenté de résister tant bien que mal, sans pour autant réussir à accrocher la victoire. Ils se sont inclinés 80 à 71. En phase aller, ils avaient déjà perdu 74-62.

Après deux minutes de jeu, les manceaux étaient déjà menés 7-2 mercredi soir par les espagnols de Murcie. Dans le deuxième quart temps, les joueurs du MSB se sont accrochés, revenant à un ou deux points de leur adversaire, mais sans jamais réussir à prendre l'avantage. "Le groupe se bat, l'équipe est globalement présente, estime le coach Eric Bartecheky, mais _on a beaucoup de progrès à faire sur les finitions et les détails_".

Ce sont en effet les ballons perdus après des rebonds et les actions en attaque pas menées jusqu'à leur terme qui ont plombé les manceaux. L'absence de Cameron Clark pour blessure est aussi un handicap pour le MSB, qui n'a pas d'autre joueur dans l'effectif habitué à évoluer à son poste. Dans le bas de classement de son groupe, le MSB va devoir remporter presque tous ses prochains matchs pour espérer se qualifier pour les play offs : "on est pas dans une bonne situation, estime Eric Bartecheky. Si ça reste possible d'un point de vue comptable, on va se battre jusqu'au bout, mais on est vraiment en difficulté".

Strasbourg et gilets jaunes

Le match a démarré dans une ambiance peu habituelle à Antarès. Un groupe de gilets jaunes a d'abord pris la parole une demi-heure avant, pour évoquer les conséquences du mouvement, en guise de main tendue.

La rencontre entre le MSB et Murcie a ensuite commencé par une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Strasbourg.