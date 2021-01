Une bande-dessinée raconte les anecdotes de courses du multi-marathonien landais Philippe Richet

Des anecdotes incroyables, Philippe Richet, multi-marathonien landais, en a des tonnes à raconter. En écrivant ses mémoires, le coureur s'est finalement dit qu'il serait marrant de raconter toutes ses histoires sous forme de bande-dessinée. Il fait alors appel au dessinateur David Dupouy, connu notamment pour ses BD "Mathilde et Bastien à Mont-de-Marsan". Le duo se lance alors dans l'aventure d'une BD hilarante.

Rencontre avec un rhinocéros et des serpents à sonnettes

Philippe Richet, coureur de l'extrême, passionné par la course, capable de courir 7 marathons en 7 jours sur 7 continents, a des dizaines et des dizaines d'histoires insolites à son actif. "Comme la fois où je suis tombé sur un rhinocéros lors d'une course en Afrique-du-Sud, ou la fois où je me suis retrouvé nez à nez avec deux serpents à sonnette, ou encore la fois où je me suis lancé dans l'Ironman de Nice sans savoir nager...", raconte avec le sourire le marathonien. Ces histoires, le landais avait commencé à les écrire dans ses mémoires. "Mais en visualisant toutes mes péripéties, j'ai vu une bande-dessinée!"

Première planche réalisée par le dessinateur David Dupouy - David Dupouy

Le Montois contacte alors le dessinateur David Dupouy, qui est tout de suite emballé par le projet. Ensemble, ils commencent à créer les premières planches de la BD : comme sa course dans le Grand Canyon, quand Philippe Richet, la tête dans la course, se plante dans des cactus... Mais aussi une planche entière qui raconte la rencontre avec le rhinocéros. "Je fais des croquis à partir de ce qu'il me raconte et des photos de ses courses, je lui propose ensuite, explique David Dupouy. Au début il m'a fait pas mal de vannes, car j'avais un peu exagéré les traits, mais c'était pour rire, il l'a très bien pris !"

Une bande-dessinée humoristique et instructive

Dans la bande-dessinée, les deux porteurs du projet souhaitent aussi insérer des récits, et des articles, rédigés par Philippe Riché. "Le but est aussi de faire découvrir sa passion, le trail, et la course extrême." Le duo a déjà posté plusieurs planches de la BD sur leurs comptes Facebook, il recherche désormais un éditeur intéressé par le projet.