Le MuMa rouvre ce vendredi avec une exposition exceptionnelle

Le Musée d'art moderne André Malraux du Havre rouvre ses portes ce vendredi après quatre mois de fermeture suite à la pandémie de coronavirus. Les visiteurs devront porter un masque et réserver obligatoirement avant de venir sur place.

Ce vendredi, c'est la réouverture du Musée André Malraux du Havre. Le Muma, fermé depuis le mois de mars et le confinement va enfin retrouver son public avec une grande exposition dans le cadre des festivals Normandie Impressionniste et Un Eté au Havre baptisée Nuits Electriques, l'exposition devait ouvrir normalement en avril et il y a eu de nombreux rebondissements pour que toutes les oeuvres arrivent à temps.

170 oeuvres dont des prêts exceptionnels

L'exposition Nuits électriques est en projet depuis 2015 © Radio France - Amélie Bonté

L'exposition est installée sur tout le rez-de-chaussée du musée. 170 oeuvres, des peintures, des photographies, des films et quelques sculptures sont présentées. Toutes explorent la vision des artistes du 19ème siècle de la lumière moderne. Début 19ème, la lumière artificielle fait son entrée dans les villes, d'abord au gaz puis à l'électrique, bouleversant les habitudes de vie.

Vous trouverez dans cette exposition des oeuvres de Monet, de Pissaro, d'Eugène Jansson, des photographies de la ville-lumière Paris. Des oeuvres très connues commeLe Port du Havre, effet de nuit de Claude Monet (qui revient 148 ans après sa réalisation au Havre) et des oeuvres moins connues mais qui illustrent tout autant le nouveau regarde porté par les artistes sur la nuit moderne.

ECOUTEZ Annette Haudiquet, la directrice du MuMa Copier

Claude Monet, Le Port du Havre, effet de nuit, 1873, huile sur toile, 60 x 81 cm, Collection particulière © DR service presse / Musée André Malraux du Havre

Des mesures sanitaires particulières

Pour votre visite, le port du masque est obligatoire. Par ailleurs, il faut impérativement réserver sur le site internet du MuMa avant votre visite car le nombre de personnes est limitée dans le musée. Votre billet ne sera valable que pour un créneau horaire spécifique.

Pour changer de la visite traditionnelle

Au-delà des visites libres ou des traditionnelles visites guidées, le MuMa propose le dimanche entre 14H et 16H des Happy Hours pour discuter, échanger sur les oeuvres de l'exposition. Vous pouvez amenez un thermos ou une boisson et le nombre de place est limitée. Enfin, le confinement à donner des idées : des visites virtuelles en direct sur le site du musée auront lieu de nuit, les conférenciers vous guideront dans l'exposition à la lampe électrique pour un autre regard.