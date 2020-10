Le musée abritant la collection Pinault à la Bourse de Commerce de Paris ouvrira le 23 janvier

Le milliardaire François Pinault va ouvrir, dès le 23 janvier, avec quelques mois d'avance, le musée abritant son importante collection d'art contemporain à la Bourse de Commerce de Paris. Il devait ouvrir initialement au printemps dernier, mais l'ouverture avait été repoussée d'un an.

En pleine crise sanitaire et alors que le monde de l'art est en grande difficulté, le milliardaire français François Pinault décide d'avancer de quelques mois l'ouverture de son musée, celui qui abritera sa grande collection d'art contemporain situé dans l'ancienne Bourse de Commerce de Paris rénovée et transformée. Ce sera le 23 janvier 2021. "Cette ouverture contribuera, après la dure année 2020, à la renaissance de la vie culturelle à Paris", a affirmé François Pinault dans un communiqué à l'AFP.

La "Bourse de Commerce - Pinault Collection" devait ouvrir au printemps dernier, mais à cause de la pandémie de Covid-19, l'ouverture avait été repoussée d'un an. Elle deviendra le premier musée parisien exclusivement dédié à l'art contemporain provenant d'une collection particulière.

10.000 œuvres de près de 380 artistes

La vaste collection Pinault, dédiée à l'art des années 1960 à nos jours, est constituée de quelque 10.000 œuvres de près de 380 artistes. Une bonne partie a déjà été exposée à Venise au Palazzo Grassi et à la Punta della Dogana, deux sites où Pinault Collection a déjà organisé 27 expositions. La programmation du nouveau musée -une quinzaine de projets par an- sera annoncée dans quelques semaines.

François Pinault, Breton d'origine modeste, devenu une des plus grandes fortunes françaises construite dans la distribution et le luxe (le groupe Kering), s'est constitué en un demi-siècle l'une des plus importantes collections d'art contemporain.