Le musée Airborne de Sainte-Mère-Église a reçu un cadeau très précieux ce vendredi 26 octobre : un fusil Mauser allemand de 1944, ramassé dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 par un parachutiste américain. C'est ce dernier qui a d'ailleurs offert l'arme au site.

Retour bientôt 75 ans en arrière. Aux premières heures du Débarquement, "Ed", un américain de 20 ans, est parachuté sur Sainte-Mère-Église. Il se blesse gravement à la jambe en touchant le sol.

"Non loin de lui, il voit le corps d'un soldat allemand, raconte Charles Derieux, qui a servi d'intermédiaire pour le don du fusil au musée. Ed lui prend son fusil, qu'il cache dans sa couverture de survie."

Le jeune américain est évacué vers l'Angleterre le lendemain, avec le fusil. Il revient ensuite aux Etats-Unis mener une carrière au sein d'une entreprise pétrolière. Mais, atteint d'un cancer, il a souhaité retourner l'arme là où il l'avait ramassée.

Par le biais de plusieurs intermédiaires, le fusil Mauser regagne la France et Sainte-Mère. Il a donc été remis au musée ce vendredi.

Marc Lefèvre, le président de l'association qui gère le site, se réjouit de ce don et promet de lancer une enquête minutieuse :

Nous allons tenter d'en savoir plus sur ce mystérieux parachutiste américain, et sur le soldat allemand à qui appartenait le fusil. Très peu d'Allemands sont morts à Sainte-Mère, donc on va peut être trouver, d'autant que nous avons le numéro de série du fusil. Ce qui nous intéresse au musée, ce sont les histoires derrières les objets."