Le Musée Arts Urbain Montpellier propose une visite virtuelle sur le street-art

Un nouveau musée vient de faire son apparition. Il s'agit du MAUM, le Musée Arts Urbain Montpellier, un musée à visiter sur internet. Ses deux fondateurs, Fred Néry et Pablo Néry se sont lancés le défi de créer un musée sur internet qui regroupe des œuvres de street-art de Montpellier, de l'Hérault et même de toute la France.

Une visite virtuelle du Verdanson à 360°

Pour ces deux amateurs de street-art, l'objectif est de donner une certaine pérennité à ces œuvres qui sont souvent très éphémères. C'est l'occasion de vous faire découvrir des lieux de street-art de Montpellier. Les fondateurs ont numérisé les œuvres situés sur les quais du Verdanson, avec une caméra 360° pour vous permettre une fois sur le site de MAUM de vous promener d'œuvres en œuvres comme dans un vrai musée. Une fois sur le site du musée, vous pouvez vous balader dans le Verdanson comme si vous y étiez. Une manière de rendre accessible ce lieu si prisé des amateurs de street-art pour Pablo Néry, l'un des fondateurs de Maum : "Ca reste quand même un lieu pour l'évacuation des eaux pluviales, c'est compliqué d'y mettre du public. C'est notamment pour cela qu'on veut le rendre accessible à tout le monde à travers Maum. On a découpé le Verdanson en différentes salles, comme dans un musée. On a la possibilité d'aller dans la salle de son choix, je vais choisir Saint-Charles, qui correspond au quartier de Montpellier. Quand on arrive dans la visite virtuelle on peut se balader, découvrir les œuvres des artistes, vous pouvez tourner autour, vous approcher."

L'intérêt c'est aussi de voir les œuvres évoluer dans le temps, la visite virtuelle sera régulièrement mise à jour pour voir l'évolution des lieux, comme l'explique Fred Néry : "Dans le street-art, certaines œuvres sont repassées, modifiées en quelques heures, d'autres sont entretenues et préservées beaucoup plus longtemps. Nous avons fait les premières captations à 360 degrés en janvier 2022. Nous allons faire de nouvelles captations régulièrement et vous pourrez donc voir les œuvres évoluer dans le temps. Dans dix ans, sur le site du musée vous pourrez naviguer de 2022 à 2032."

Une visite virtuelle des arts urbains de Montpellier est possible sur Maum - Pablo Néry (document remis)

Le Maum est un musée participatif

Ce musée est accessible gratuitement depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Les deux fondateurs veulent faire de ce musée un lieu de témoignage de l'art mais qui permet aussi de conserver en ligne une trace de toutes ces œuvres. Pour avoir une vision la plus complète du street-art à Montpellier mais aussi dans l'Hérault et même au niveau national, les fondateurs de Maum vous incite à contribuer au musée. Pablo Néry lance un appel à tous les amateurs, chacun peut envoyer une photo d'une œuvre : "Vous pouvez prendre en photo une œuvre dans la rue et l'envoyer au musée pour enrichir ses collections. Il y a beaucoup d'énergie à Montpellier, on a capté ce qui est le passé, il faut aller voir le présent. On a pas la capacité de tout capter. Quand vous voyez une œuvre vous pouvez la prendre en photo et nous l'envoyer en précisant toutes les informations que vous détenez, le lieu exact, la date du jour, le style d'art urbain. Ca nous permet d'avoir un maillage de toutes les œuvres présentes à Montpellier, dans l'Hérault et même sur tout le territoire."