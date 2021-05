A Reims : le Musée Automobile Reims Champagne espère renouer avec son public

Les cinémas, les magasins dits "non essentiels", et les terrasses sont rouverts... les musées aussi comme le Musée Automobile Reims Champagne qui espère de nombreuses visites ce week end de Pentecôte

Créé en 1985, c'est un des 5 musées automobiles français les plus importants de par ses collections. Il compte 250 véhicules (autos et motos), du début du 20ème siècle à nos jours, 7 à 8000 miniatures, 80 voitures à pédales, 170 plaques émaillées et publicitaires d'époque. Autrement dit : cinq musées en un.

Le musée a reçu peu de public lors de sa réouverture mercredi 19 mai. Didier Carayon, responsable du musée, compte sur le week-end de Pentecôte pour démarrer en trombe. "Nous sommes un peu comme des diesel. Ça nous permet de travailler gentiment au départ pour pouvoir monter en puissance après. "

Didier Carayon, responsable du Musée Automobile Reims Champagne © Radio France - Laurent Borde

Le musée n'a accueilli qu'une dizaine de personnes le 19 mai, "ce qui est très faible, reconnaît Didier Carayon. Ce que je souhaite, c'est attendre ce week-end car nous avons déjà de très nombreuses réservations. Pour moi la réouverture se fera ce _week-end_. Il ne faut pas oublier que nous accueillons 26 000 visiteurs par an."

Une voiture particulière

La Rochet-Schneider de 1905 dans laquelle est monté Toulouse-Lautrec. © Radio France - Laurent Borde

La dernière voiture entrée au musée est une Rochet-Schneider 1905. Elle a une histoire particulière puisque "c'est une voiture de haut prestige pour cette époque là, explique le responsable du Musée. Ce n'était pas courant de pouvoir acquérir un véhicule. Seuls des gens qui avaient certains moyens pouvaient les acheter. Ce véhicule a appartenu à un grand ami de _Toulouse-Lautrec_. Et le peintre a été transporté dans cette voiture."

Le Musée Automobile Reims Champagne est ouvert tous les jours, sauf le mardi.