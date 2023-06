Châteauroux : le musée Bertrand présente une exposition autour des œuvres de CharlElie Couture

Dès l'entrée du couvent des Cordeliers, de grandes toiles nous projettent dans l'univers de l'artiste CharlElie Couture, à New York. Arnaud Valdenaire, conservateur du musée Bertrand à Châteauroux : "Il a proposé à la ville une exposition qu'il appelle Urban Poétique. C'est inspiré par l'urbain, la ville et en particulier New York et Manhattan, avec tous les codes de la ville tumultueuse : les taxis, les plaques d'égouts, les silhouettes, la consommation, etc".

Exposition des oeuvres de CharlElie Couture à Châteauroux © Radio France - Gaelle Fontenit

L'artiste, venu plusieurs fois à Châteauroux notamment dans le cadre de l'Envolée des livres, connaissait le Couvent des Cordeliers. Il a lui même choisi la scénographie de cette exposition. Ainsi, dans la nef, sont installées les grandes œuvres sur la ville ainsi que plusieurs autres à caractère spirituelle. "Face aux gisants du fond des Cordeliers, il a fait installer un travail qu'il a réalisé autours des momies par exemple. Les œuvres conversent, se répondent, rien n'est laissé au hasard". Dans le dortoir des moines, l'ambiance plus intimiste se prête davantage à un travail autour de l'atelier d'artiste et des œuvres de jeunesse. Une douzaine d'œuvres supplémentaires ont été installées dans le hall de l'Hôtel de ville de Châteauroux.

Plus de 70 œuvres exposées

Charlélie Couture a souvent été exposé, mais jamais à Châteauroux, et rarement pour une si grande concentration d'œuvres. Un cheminement à travers sa démarche artistique : "La peinture c'est la figuration du monde intérieur, c'est une interprétation du monde. La photographie est une captation d'une réalité qui existe. Ce qui est intéressant de raconter c'est comment le monde est comme on le voit, comme on l'interprète".

L'exposition est gratuite et durera jusqu'au 17 septembre.