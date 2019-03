PHOTOS - Le musée bibliothèque Pierre-André Benoit d'Alès fête ses 30 ans

Alès, France

PAB. 3 initiales pour Pierre-André Benoît, éditeur d'art, imprimeur, poète, sculpteur et dessinateur né à Alès en 1921 et mort en 1993. C'est en 1986 qu'il fait don de sa collection d'oeuvres d'artistes du 20e siècle à sa ville natale. Le musée à son nom ouvre en janvier 1989. Il les présente 30 ans plus tard, telles qu'elles étaient accrochées à l'époque. " Un accrochage made in 89 un peu vintage et on a ressorti aussi le mobilier que PAB nous a laissé".

Au musée PAB, on découvre donc des œuvres de Picasso, Braque, Miro, Picabia ou Alechinsky. Des artistes que Pierre-André Benoit a côtoyé et avec lesquels il a collaboré tout au long de sa vie.

"Evidemment, ces artistes là ont influencé PAB mais PAB lui-même a pu aussi les orienter, leur faire changer leur manière de travailler notamment en faisant découvrir de nouvelles techniques d'impression à certains, comme la gravure sur celluloïd avec Braque."

Des peintures, des dessins, des gravures, des livres

Le musée PAB reste méconnu du grand public. C'est souvent à l'occasion d'un séjour dans les Cévennes que les touristes poussent sa porte. _"Ils découvrent souvent une collection qu'ils n'auraient pas soupçonnée, ici, à Alès"._Le musée est par exemple le 3e musée de France après le centre Pompidou et le Musée d'art moderne de la ville de Paris à posséder des œuvres de Picabia. Certaines par exemple ont été prêtées pour l'exposition Picasso-Picabia présentée au cours de l'été 2018 au musée Granet à Aix-en-Provence.

Le mobilier du château de PAB ressorti pour les 30 ans © Radio France - Sylvie Duchesne

L'une des œuvres de Picabia présentée au musée © Radio France - Sylvie Duchesne

Georges Braque © Radio France - Sylvie Duchesne