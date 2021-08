Le musée d'art contemporain de Rochechouart fait son inventaire

En ce moment, un chantier se déroule au musée d'art contemporain de Rochechouart. Le récolement, ou inventaire, permet de compter et vérifier les plus de 1200 œuvres qui se trouvent dans le château.

Au détour d'un long couloir où les portes sont closes, on tombe sur une vaste oeuvre métallique. Elle vient d'être inventoriée par les personnels du musée. Aujourd'hui, elle fait partie de l'exposition "Dans les coulisses". "Cette exposition a pour but de présenter ce travail de récolement aux visiteurs" souligne Angéline Madaghdjian, attachée de conservation du musée.

Tous les dix ans, chaque musée labellisé "Musée de France" doit faire l'inventaire de ses œuvres. Aujourd'hui, "ce travail, on a décidé de ne pas le cacher" estime Angéline Madaghdjian.

Sortir les œuvres de leurs coffres

Chaque œuvre est donc sortie de son habitacle et on lui en fait son "constat". Le "constat", ce sont les vérifications de l'état de l'oeuvre. "Si elle n'est pas en bon état, on peut ainsi la restaurer en faisant appel à l'artiste" explique Angéline Madaghdjian, qui précise néanmoins que le musée n'a pas en son sein de restaurateurs. Si le travail est trop important, l'oeuvre peut donc partir dans un autre lieu pour être restaurée.