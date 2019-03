Le Musée d’Art de Toulon s’offre une rénovation complète

Toulon, France

Situé dans Boulevard du Général Leclerc, à deux pas du futur quartier Chalucet, le Musée d’Art de Toulon se refait une beauté. Ce magnifique bâtiment Haussmanien date de 1888 et n’était plus aux normes pour accueillir dans de bonnes conditions le public… et les œuvres ! Il rouvrira partiellement ses portes à l’automne 2019 avec une première grande exposition consacrée à Picasso.

Plus d'espace pour exposer les œuvres

Les architectes n’ont pas touché à la majestueuse façade. "Nous bâtissons le musée sur son histoire" précise d’ailleurs Hubert Falco, le maire de Toulon. Mais à l’intérieur du bâtiment, tout est rénové. Des murs sont cassés pour agrandir les salles d’expositions, les réserves sont également aménagées pour pouvoir exposer des œuvres. L’ancienne bibliothèque va être dépoussiérée... tout comme ses imposantes boiseries. Elle pourra, en plus des 15.000 ouvrages anciens, accueillir des dessins. Un ascenseur va être créé pour le public. Les œuvres, elles, accéderont aux étages via un monte-charge.

Les tableaux "souffraient" dans l'ancien Musée

De gros travaux sont également prévus pour remettre aux normes le contrôle de l’atmosphère. Yann Tainguy, adjoint à la mairie de Toulon en charge de la culture, indique que le Musée "n’avait pas de climatisation. Les chauffages étaient défaillants. On ne pouvait donc plus conserver les œuvres dans de bonnes conditions et nous avions de grosses difficultés à nous faire prêter des tableaux". Les choses vont donc changer : grâce aux prêts de plusieurs musées et de collectionneurs privés, le Musée d'Art de Toulon va accueillir cet automne une exposition Picasso.

Avec plus de 12 millions d'euros engagés (Etat + collectivités locales), le Musée d'Art rouvrira partiellement en novembre prochain avec l’exposition « Picasso et les paysages en Méditerranée ». Il faudra patienter jusqu’en 2020 pour profiter de l’ensemble du Musée d’Art réhabilité.

Les espaces d'exposition vont être agrandis © Radio France - Sophie Glotin