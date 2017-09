Le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole prépare son trentième anniversaire

Au mois de décembre, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole fêtera ses trente ans. Le musée va fermer ses portes pendant un mois et demi pour se préparer.

Tout le personnel du musée est sur le pont. Dans trois mois, le 10 décembre, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole fêtera les trente ans de son inauguration. Parmi les expositions annoncées pour fêter l’événement, le nom d'Anish Kapoor arrive tout en haut. Le sculpteur britannique va présenter, à partir du 10 novembre, l'installation My Red Homeland, aux côtés d’œuvres montrées pour la première fois en France.

L'artiste Anish Kapoor devant son installation "My Red Homeland". © Radio France - Jesus Dominguez

Le musée sera fermé du 18 septembre au 10 novembre

Pour accueillir My Red Homeland (douze mètres de diamètre) mais aussi pour préparer le bâtiment avant son trentième anniversaire, le musée va fermer ses portes pour un mois et demi, le 18 septembre, après les Journées du patrimoine : "Toutes les salles vont être décrochées, nous voulons un petit peu toiletter et donc le public au milieu, ce n'est jamais bon, ni pour lui ni pour nous", explique Martine Dancer-Mourès, la directrice par intérim, qui pilote les projets des trente ans.

En plus des œuvres d'Anish Kapoor, une exposition "Considérer le monde", avec les collections du musée, est également annoncée. Le vernissage est prévu pour le 11 novembre, après les travaux.