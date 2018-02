Depuis quelques jours des seaux ont été installés dans le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne. L'épisode neigeux du début de mois a fait apparaître de nombreuses infiltrations dans la toiture du bâtiment.

Depuis quelques jours les visiteurs du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne se posent des questions. Au milieu des œuvres d'art des seaux ont en effet pris place dans presque toutes les salles. Il ne s'agit pas d'un art contemporain mais d'une solution de secours pour gérer les infiltrations d'eau dans la toiture du bâtiment vieux de trente ans.

Anish Kapoor et des seaux d'eau

Le pépin de toiture tombe plutôt mal. Pour son 30ème anniversaire et jusqu'au 8 avril prochain, le MAMC accueille le célèbre artiste britannique Anish Kapoor. De part et d'autre de l'étonnante installation de l'artiste My Red Homeland des seaux ont donc été installés au sol de la grande salle centrale du bâtiment.

Des seaux pour réceptionner l'eau des gouttières au milieu de l'exposition d'Anish Kapoor © Radio France - Jeanne Marie Marco

Robert Karulak, vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge du tourisme et du patrimoine explique le problème "la neige a provoqué des infiltrations dans la toiture et donc créé des gouttières qu'il faut réceptionner à l'arrivée pour s'assurer que les œuvres ne soient pas détériorées".

Il y a deux semaines le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne a même été fermé quelques jours pour gérer les infiltrations et donc éviter la détérioration des œuvres.

Des travaux à l'automne

Des travaux sont prévus à l'automne au Musée assure Robert Karulak "le musée fermera pendant deux mois au maximum de manière à ce que le bardage de la toiture soit entièrement refait [...] c'est très difficile de lutter contre les gouttières au coup par coup, c'est un bâtiment qui a trente ans et la toiture a besoin d'être refaite afin de garantir la sécurité des œuvres et de bonnes conditions d'exposition et de visite bien évidemment".

La rénovation de la toiture va coûter 550 mille euros. Une première phase de travaux a déjà eu lieu l’année dernière dans le MAMC avant le début de l'exposition du trentième anniversaire. L’intérieur du musée a été rénové, les espaces d'expositions ont été reconfigurés et les bureaux réaménagés.