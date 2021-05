Le musée d'art moderne et contemporain gratuit tout l'été à Saint-Étienne

Depuis sa réouverture, le 19 mai, et jusqu'à la fin de l'été, le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne est gratuit pour tout le monde, pour les visites libres. Même chose pour le musée de la Mine et celui d'Art et d'Industrie. Mais attention, désormais les visites ne sont plus que sur réservation, afin de respecter les jauges sanitaires.

"C'est un moyen d'en faire encore plus cet été" - Lucas Martinet, responsable de la communication du musée d'art moderne et contemporain

Après sept mois de fermeture, c'est surtout un moyen de marquer le coup, le musée d'art moderne a toujours proposé des tarifs réduits et gratuits. "On fait déjà beaucoup de choses pour l'accessibilité de la culture, donc c'est un moyen d'en faire un petit peu plus cet été", reconnaît Lucas Martinet, responsable de la communication.

Léa Belooussovitch fait partie des nouveaux exposés, elle peint des photos d'actualités marquantes © Radio France - Claire Guédon

Le musée veut même aller plus loin, et prévoit de nombreuses activités tout l'été : des conférences, un concert, des ateliers pour petits et grands. Un moyen, pourquoi pas, de toucher un public plus large, selon Aurélie Voltz, directrice du musée : "Cette expérience nous apprendra beaucoup de choses sur la provenance de nos visiteurs, les différentes générations. Et puis leurs retours sont toujours très importants pour continuer à programmer."

Quatre nouvelles expositions

Le musée d'art moderne et contemporain mise aussi sur quatre nouveaux artistes exposés, dont un originaire de Saint-Étienne. Des photos, des dessins et créations qui ont été selectionées pour plaire, mais aussi interpeller les visiteurs. "Ces œuvres elle parle de vous-même et du monde dans lequel vous vivez. J'espère que les visiteurs ressortiront avec beaucoup de questions, c'est pour ça que le musée est là", explique la directrice.

Les oeuvres du Stéphanois Éric Manigaud, des photos et dessins d'épisodes tragiques du XXè siècle, seront visibles jusqu'au 15 août prochain © Radio France - Claire Guédon

Des œuvres exposées jusqu'à la mi-août, que vous pourrez admirer gratuitement, mais uniquement sur réservation.