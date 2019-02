Le musée d'Evreux accueille un chef d'oeuvre de la Renaissance

Par Romain Chevalier, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Le célèbre portrait de François 1er, peint par Titien en 1538, est depuis quelques jours exposé au musée d'art, d'histoire et d'archéologie d'Evreux. Connu dans le monde entier, le tableau a été prêté par le musée du Louvre et installé dans la cité euroise avec la plus grand minutie.