Le musée d'histoire naturelle d'Avignon va déménager sur la Rocade Charles de Gaulle

Avignon, France

Un projet partie prenante du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain pour « remodeler la ville « comme le souhaite le maire d’Avignon afin écrit Cécile Helle « de créer une ville attractive propice à l'accomplissement de chacun"

Les collections du musée Requien du nom d'Esprit Requien, botaniste et grand collectionneur, sont nées dans le cabinet de curiosité de ce dernier et il en fera don ensuite à la fondation Calvet en 1840. L'ensemble déménagera a plusieurs reprises jusqu'à prendre lieu et place dans l'ancien hôtel de Raffelis-Soissan, rue Joseph Vernet, un siècle plus tard.

Un quatrième déménagement pour ce qui est aujourd'hui le cinquième musée d'histoire naturelle en province

Auparavant la salle du musée Calvet qui lui était dédié était devenue trop petite pour ce troisième et avant-dernier déménagement. Avant dernier puisque de l'ancien hôtel possession de la fondation Calvet qu'elle a mis disposition de la ville, les 400.000 échantillons de botanique, plus de 416 000 de géologie, les 1.077 de vertébrés et 45.300 d'invertébrés sont maintenant en partance d’ici cinq à six ans sur la Rocade Charles de Gaulle.

Une des étapes de la transformation de tout un secteur en lien avec le futur éco-quartier Joly-Jean, comprenant la rénovation du centre social et culturel de la Rocade, de la médiathèque Jean-Louis Barrault et de l'école des Grands Cyprès. Le futur Muséum d'Histoire Naturelle prendrait place en 2025 dans un bâtiment à construire juste en face de la médiathèque. Pour l'actuel conservateur du musée Requien, le gain de place espéré permettrait du moins déjà d'exposer bien plus de collections qu’aujourd’hui.