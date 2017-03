Le Musée d'Orsay expose à Metz

Les visages d'illustres artistes s'exposent à partir du samedi 1er avril au Musée de la Cour d'Or. Des oeuvres rares et fragiles, exceptionnellement prêtées par le Musée d'Orsay à Paris.

Une exposition d'artistes prestigieux débute, ce samedi 1er avril, au Musée de la Cour d'Or à Metz. "Des vies et des visages" expose des portraits et autoportraits issues des collections du Musée d'Orsay de Paris.

On y trouve des noms illustres tels que Gauguin, Courbet, Degas, Pissarro ou Cezanne... En tout, 84 oeuvres, des dessins et des croquis, mais aussi des carnets, ainsi que des pièces représentant le poète natif de Metz, Paul Verlaine. Ces oeuvres figurent "l'ensemble des techniques graphiques de la seconde moitié du XIXe siècle. Elles interrogent la manière dont les artistes se perçoivent et se représentent, l'image qu'ils souhaitent donner au siècle du culte des grands hommes, de l'essor du genre du portrait et de la constitution d'une nouvelle image de l'artiste, largement diffusée."

Présentation par Claire Meunier, conservatrice au Musée de la Cour d'Or à Metz :

L'exposition est exceptionnelle. C'est la première fois que ces pièces quittent le Musée d'Orsay où elles rarement exposées, en raison de leur fragilité.

Théoriquement, après leur exposition, elles doivent se reposer trois ans, au moins, à l'abri de la lumière. Certaines oeuvres sont très précieuses. La luminosité de l'exposition est donc volontairement faible, mais sans altérer la perception des couleurs. Leïla Jarbouai, conservatrice au Musée d'Orsay.

L'exposition est à voir jusqu'au 3 juillet 2017, tous les jours sauf le mardi, de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h. Fermeture le Vendredi Saint et le 1er mai. Tarifs : plein tarif / 5 euros, tarif réduit / 3 euros.