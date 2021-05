Le Musée d'Orsay peaufine sa réouverture

Après six mois de fermeture, le musée parisien espère 5000 visiteurs ce mercredi 19 mars pour sa réouverture. En attendant, il prépare les derniers réglages.

Accrocher les dernières œuvres, enlever les housses, passer la serpillère, le musée d'Orsay reprend vie et se fait beau pour le retour tant attendu des visiteurs ce mercredi 19 mai. Cela fait six mois que les personnels se tiennent près, mais à quelques heures de la réouverture, il reste des ajustements.

Certaines œuvres retrouvent leur place quelques heures seulement avant la réouverture. © Radio France - Lila Lefebvre

Les petites mains fourmillent dans les salles de l'ancienne gare d'Orsay. "La jolie Julie Manet revient, s'enthousiasme Claire Bernardi, la conservatrice des peintures au musée, devant le tableau de Renoir. Nous avions prolongé son prêt au musée de Sète, elle a passé tout son confinement là-bas, c'est le retour à la maison et nous aimons l'avoir ici".

Quelques toiles seulements sont déplacées ces derniers jours, car le musée a tenu a garder son exposition phare pour la réouverture. Les Origines du Monde, analyse l'influence de la théorie de l'évolution de Darwin sur l'art au XIXè siècle. "Depuis six mois je me bats pour la prolonger", explique la présidente du Musée d'Orsay et de celui de l'Orangerie, Laurence de Kars.

Pour offrir de la nouveauté, le musée a choisi de sortir certaines œuvres de la réserve. © Radio France - Lila Lefebvre

L'essentiel des pièces ont été prêtées par 80 donateurs, la majorité a accepté de prolonger leur présence. "Il y a eu un bel élan de solidarité, entre les musées, mais aussi les particuliers qui pour certains renoncent depuis des mois à des oeuvres avec lesquelles ils vivent".

Une jauge à 35% avec réservation obligatoire

Seulement 5000 visiteurs par jour (sur les 15000 en temps normal) pourront profiter des salles du musée dans les premières semaines de la réouverture. La jauge étant faible, ils pourront déambuler librement dans le musée. Il est en revanche obligatoire de réserver en ligne à l'avance, et de porter un masque.