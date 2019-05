Le musée dauphinois recherche des anciennes cartes postales de refuges alpins

Grenoble, France

Le musée dauphinois a lancé une opération "collecte de cartes postales anciennes" pour compléter l'exposition à venir pour 2020 sur les refuges alpins. L'objectif est d'observer l'évolution de l'architecture de ces bâtiments et des paysages emblématiques des Alpes au cours du temps.

"Ces cartes postales viendront compléter la collection en notre possession" (123 cartes précisément) explique Agnès Jonquères, chargée de l'action culturelle et de la communication au département de l'Isère. À ceux qui veulent envoyer leurs cartes postales, le musée dauphinois demande une numérisation en recto-verso et de bonne qualité (définition minimale de 1300x1800 pixels). Pour que vos cartes soient retenues, il faut adresser à : musee-dauphinois@isere.fr avec toutes les informations relatives (dates, localisations etc.) avant le 30 juin 2019.

La collection de cartes postales viendra compléter les autres éléments de l'exposition consacrée aux refuges alpins. - Musée dauphinois

L'intérêt d'avoir le plus de cartes postales possible est de permettre "l'interprétation du réchauffement climatique, par exemple, avec l'évolution du niveau de la neige aux mêmes périodes sur chaque lieu" précise Agnès Jonquères. Même si, pour l'instant, c'est le flou total sur l'usage qu'il sera fait de ces photos. Pour le moment, une cinquantaine de cartes ont été envoyées.

Une inauguration annoncée pour mars 2020

"Le musée a prévu de mettre les visiteurs dans l'ambiance et le climat de la montagne", ajoute Agnès Jonquères, qui ajoute que l'exposition devrait être inaugurée aux alentours du 20 mars 2020. Le programme n'est pas encore définitif mais des maquettes extérieures et intérieures de refuges ainsi que des témoignages de tous les acteurs (guides, gardiens de refuges et randonneurs) sont envisagés. Si vous détenez la perle rare, votre carte postale apparaîtra peut-être parmi toutes celles qui auront été sélectionnées.