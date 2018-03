Tulle, Corrèze

Bernard Combes a très bien négocié. Il a obtenu un prix d'achat de l'immeuble de la Banque de France de 335 000 euros. La Banque en demandait au départ 500 000. Une belle économie donc qui ne sera pas de trop dans l'investissement global. Le maire estime qu'il faudra investir entre 6 et 8 millions d'euros pour parfaire ce musée.

La deuxième collection mondiale

Il faut dire que le bâtiment de la Banque de France devra faire l'objet probablement de gros travaux. Des études devraient rapidement commencer pour mieux cerner les possibilités d'aménagement du site. "C'est un projet très ambitieux pour la ville" reconnaît Bernard Combes. Mais il rappelle que Tulle possède la plus grande collection d'accordéons en Europe, avec 438 instruments, la deuxième au monde. Cela vaut donc bien un projet de cette taille.

Sans les armes

Parallèlement le projet culturel et scientifique sera peaufiné en lien avec la direction des musées de France. Le futur musée de Tulle sera essentiellement dédié à l'accordéon mais il y aura aussi une place accordée aux autres savoir-faire tullistes en particulier à la dentelle en poinct de Tulle et sans doute aussi quelques éléments sur la Résistance. Pas d'armes en revanche comme cela avait été imaginé à une époque. Ceux-ci resteront dans leur site actuel. Le maire n'avance pas de calendrier précis pour le moment. Mais on n'est plus à quelques mois près. Le projet de musée de l'accordéon a déjà plus de 20 ans.