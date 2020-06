Dès 10h ce vendredi matin, le musée de l'air et de l'espace du Bourget rouvre, après trois mois de fermeture. Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, directrice du musée de l'air et de l'espace au Bourget, assure sur France Bleu Paris que le protocole sanitaire ne sera "pas trop contraignant".

Le musée de l'air et de l'espace rouvre au Bourget, avec la visite des avions toujours possible

Les 125 000 m² d'espace du musée de l'air et de l'espace du Bourget rouvrent ce vendredi, après 90 jours de fermeture. Dès 10 heures les visites sont possibles dans les halls thématiques, sur le tarmac, ou encore sur les terrasses et le restaurant.

Un protocole sanitaire "pas trop contraignant"

"Nous avons mis en place tout ce qui était demandé dans le cadre des consignes sanitaires, mais en réalité, vu la taille du musée, cela reste pas trop contraignant", juge ce vendredi matin Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, la directrice du musée de l'air et de l'espace au Bourget, invitée de France Bleu Paris. Tous les halls sont accessibles, dès ce vendredi.

Le visiteur sera amené à entrer dans le musée avec un masque, pour une visite avec "une déambulation assez libre", même si, selon la directrice du musée, la visite "à sens unique", c'est-à dire sans marche arrière possible, sera encouragée. "On peut passer sur le tarmac assez souvent, ce qui permet régulièrement de s'aérer", avance Anne-Catherine Robert-Hauglustaine.

La visite des avions se fait beaucoup en avançant en sens unique. Par exemple, quand vous montez dans les Concorde, vous partez d'un Concorde, vous traversez et vous entrez dans le deuxième Concorde. Il n'y a pas de raison de limiter la visite dans cet espace, bien au contraire.

Il sera toujours possible de monter à bord des appareils. "Absolument", confirme-t-elle. "Il n'y a pas de risque à monter dans les avions", "Il n'y a pas de raison de limiter la visite dans ces espaces, bien au contraire". "Nous en avons beaucoup discuté avec les équipes médiation, mais il n'y a pas de risque par rapport aux avions puisque nous avons des gens qui acceptent le principe", explique Anne-Catherine Robert Hauglustaine.

Plusieurs nouveautés cet été

En prime, plusieurs nouveautés pour cet été : la “Star Trek : First Contact Experience”, une découverte de l’histoire de la conquête spatiale. Le grand public aura la possibilité d'être en immersion totale dans un jeu en réalité augmentée. " "On a retravaillé le hall de l'espace. Il y a effectivement une redécouverte du hall de l'espace et des télescopes", détaille la directrice du musée de l'air et de l'espace du Bourget.

Il y a aussi "Ciné Tarmac", qui va avoir lieu tous les premiers samedis du mois. "Donc, vous pourrez venir un peu sur le principe de venir avec votre voiture, mais vous d'installer et de regarder un film à l'extérieur sur le tarmac". Autre bonne nouvelle pour les visiteurs, la prolongation de l'exposition C215 qui parle de la "Légende des cieux", ces grandes figures du monde aéronautique et du monde spatial.