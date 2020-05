Les amoureux de voitures anciennes et autre prototypes vont être heureux, le musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux rouvre ses portes à partir de ce samedi 30 mai aux horaires habituels. Même si le musée s'étend sur 8 000 mètres carré, et dispose d’assez de place pour que tous les visiteurs puissent appliquer la distanciation physique, les règles sanitaires devront être respectées.

Port du masque obligatoire

Pour accueillir les visiteurs en toute sécurité, les responsables du musée de l'Aventure Peugeot demandent aux visiteurs de porter un masque, de ne toucher à aucun objet, de respecter les distanciations sociales, et le sens de circulation qui sera signalé dans le musée.

Une aventure à découvrir, ou redécouvrir

Lames de scie, moulins à café, machines à coudre, outillage, deux-roues, automobiles de toutes époques, voitures de sport et concept-cars, de 1810 à aujourd’hui, le Musée de l’Aventure Peugeot présente plus de 200 ans d’une très riche histoire industrielle. Et pour son 60ème anniversaire, vous pourrez découvrir notamment les différentes versions de la Peugeot 404 en exposition : berline, berline US, coupé, cabriolet, familiale ainsi que deux voitures de compétition. Et dès cet été, une exposition consacrée à l’histoire des véhicules électriques de la marque Peugeot sera organisée.