Le musée de l'école d'autrefois déménage à Monteux

Le musée de l'école d'autrefois abrite une collection d'objets qui évoquent l'école depuis Jules Ferry et jusqu'à l'aube du 21° siècle. L'éloignement du centre-ville et le vieillissement de l'équipe bénévole ont poussé le CA à chercher un autre lieu d'implantation et c'est Christian Gros le maire de Monteux qui s'est montré le plus accueillant

Un déménagement que l'association prépare en ce moment

Pendant l'inventaire les visites se poursuivent. Le musée continue d'attirer des visiteurs grâce à ses collections et à des animations renouvelées. L’an prochain et avec le soutien de l'association nationale du patrimoine éducatif les archives du musée pourraient être mieux mises en valeur. Notez dores et déjà que fin octobre les 3° rencontres des musées de l'école se dérouleront à Monteux. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet "musée de l'école d'autrefois".