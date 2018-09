La Châtre, France

Quelques coups de raclette, un pulvérisateur d'eau et en un tour de main, l'ancien magasin abandonné est rhabillé. Un immense portrait du juge Loutil, signé Charles Frédéric Lauth, s'expose en vitrine. Au total, pour l'instant, 13 propriétaires de locaux vacants ont accepté de prêter leur devanture et 21 œuvres vont être exposées. L'opération vise un double objectif : embellir les vitrines vides du centre-ville de la Châtre et susciter la curiosité des visiteurs en les incitant à retourner au musée dès sa réouverture, en 2019.

"Le musée est fermé pour travaux, explique Vannessa Weinling, directrice du Musée. Le but c'est aussi de montrer qu'un musée doit aussi être inscrit dans son territoire. Là, c'est vraiment le cas. On voudrait que cela incite le public qui aura vu les œuvres en vitrine à pousser les portes du musée".

Le projet a couté près de 4.000 euros à la mairie de la Châtre. En septembre, le musée proposera des visites guidées de cette exposition insolite.